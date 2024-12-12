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生活
2024-12-12 10:00:00

生活冷知識｜7個家務必知小妙招　快速入被袋/無痕去標籤/清理地板毛髮

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生活冷知識｜快速入被袋/無痕去標籤/清理地板毛髮等7個家務必知小妙招

生活冷知識｜快速入被袋/無痕去標籤/清理地板毛髮等7個家務必知小妙招

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生活冷知識】在家中總會需要做家務打理家居，若果獨居生活的話，更是需要自己一個負責所有家務，有機會遇到各種困難的情況。以下就為大家盤點7個家務小妙招，即使自己一個做家務亦可以輕鬆面對！

生活冷知識｜1.快速入被袋

整理床舖的時候，經常會因為獨自入被袋而感到困難，其實只要把被袋反鋪在床上，被子平鋪在被袋上，然後抓起兩個角折成三角形，從尖角一直往下卷再將被套往外翻便可快速入好被袋。如果皮袋內有繩子可以固定的話，更可以先將兩邊角位固定好，然後再往下卷入被子。

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不少人入被袋時都會遇到困難。 如果被袋內沒有繩子固定的話，被子會較難鋪平。 需要先將被袋反轉進行整理。

生活冷知識｜2.清理窗戶軌道塵埃

不少人都會打開窗戶通風，但每當把窗戶打開後，窗戶軌道都會留下塵埃，長久下去便會變得難以清潔。如果想一次過帶走窗戶軌道上的塵埃，可以用百潔布或清潔海綿對準軌道，按距離將海綿分割，讓海綿能輕鬆卡入軌道，簡單輕鬆地便可以清除所有塵埃。

只要有打開窗戶的習慣，軌道便會容易留下塵埃。 長久下去便會積聚成難以清潔的污跡。 只要將百潔布按軌道的距離𠝹好即可。

生活冷知識｜3.清理角落垃圾或塵埃

家中有不少位置的垃圾或塵埃都難以清除，例如電視機後的角落、櫃子的背面等，如果不是貼牆的設計，更是會積聚不少塵埃，一般吸塵機的嘴口亦可能無法清除。因此可以利用風筒、紙巾和剪開半截的膠樽(留下嘴口部份)，自制出一個小型吸塵機，吸附角落裏的垃圾或塵埃。

窗戶軌道的塵埃亦可以輕鬆清除。 家中如果有車用或迷你吸塵機的話便不需要。 風筒內的塵埃亦需要及時清理。

生活冷知識｜4.清理地板毛髮

人類平均一天會掉落過百條頭髮，家中地板因此需要經常進行清理，養寵物的家庭地板上的毛髮問題更是特別明顯，而比起一次性的除塵轆或跪在地上清潔，可以選擇在掃把上貼上一層透明膠紙，按平日掃地的方式便能輕鬆清理地上的毛髮。

家中有養寵物的話，地板上的毛髮問題特別嚴重。 拖地比較費時，而且並非每個家庭都有除塵轆。 只要利用家中原有的掃把便可以改造。

生活冷知識｜5.無痕去標籤 

新購買的物品若果黏上標籤的話，其膠水有機會殘留在物品上，讓物品變得黏笠。如果想無痕地去除標籤，可以先用風筒向標籤吹一會，標籤便會變得容易撕下來。

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物品上殘留的標籤令人特別煩惱。 風筒的熱風可以幫助快速撕除標籤。 市面上亦有專門清除膠漬的特效劑。

生活冷知識｜6.去除鐵鏽污漬 

長期使用鍋具有機會讓鍋具留下各種鐵鏽污漬，但只要用梳打粉和白醋混合，便可以代替洗潔精進行清潔。而洗完晾乾後，可再塗上一層食用油進行保養，以防止再次氧化。

鍋具經過使用後容易留下鐵鏽污跡。 梳打粉更可以用來清潔爐頭污跡。 清潔後可以變回全新的模樣。

生活冷知識｜7.清洗杯內污垢 

大部份人使用杯子喝水或飲品後，都只會簡單沖洗，令到杯內的污垢逐漸殘留。特別在飲用咖啡或茶飲後，其殘留的污垢顏色變特別明顯，可用洗潔精混和食鹽清洗，而清洗的時候建議戴上手套，以防洗潔精對雙手的損害。

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即使只用杯子來喝水，仍需要定期清潔。 內部的污跡需要特別留神。 可以先浸泡一會再清潔。

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