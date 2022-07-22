生活雜貨丨pandamart兩周年 盤點港人最愛零食 7月快閃優惠新客享6折

為迎合港人網購生活雜貨需要，foodpanda香港前年推出「pandamart」24小時網上超市，方便港人輕鬆購買新鮮食材及超市雜貨。適逢pandamart在港成立兩周年，foodpanda宣布推出一系列限時優惠答謝用戶，同時公佈十大熱門排行榜，一覽深受港人歡迎的本地新鮮有機食材、薯片及雪糕種類。

pandamart 快閃著數 首張訂單滿$150享6折

foodpanda即日起至7月31日推出新客優惠，於pandamart首張生活百貨訂單買滿150港元，輸入優惠碼「NEW40」即享6折優惠。為答謝中西區用戶支持，由即日起至7月31日，現有用戶凡於pandamart購物滿200港元，輸入「2YEARS」亦可享7折優惠，而新用戶首張生活百貨訂單滿150港元使用「2YEARS80」，更即減80港元。無論新舊用戶均同樣享有中環及西營盤pandamart免運費優惠)受條款及細則約束)。

至於適用新舊客戶，於7月22至24日、7月29至31日在pandamart購買生活百貨滿200港元，只需輸入「ICECREAM」即減40港元，每周優惠碼名額5,000個，先到先得，送完即止。此外，凡購買冰凍酒品滿400港元，輸入「WINE」亦可享88折優惠。