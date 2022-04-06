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2022-04-06 16:30:00

生物纖維和天絲面膜是甚麼？介紹大熱面膜材質及注意事項

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生物纖維和天絲面膜是什麼？介紹大熱面膜材質及注意事項

生物纖維和天絲面膜是什麼？介紹大熱面膜材質及注意事項

方便又能極速急救肌膚的面膜的確是貪靚人士的恩物，特別是在疫情期間，更讓大家享受到簡便的家居美容療程。市面上有過面膜選擇多不勝數， 每次看到他人推薦某款面膜時又會繼續購入，結果家中有一堆囤積的面膜，但並非每款都適合自己，最常出現的情況就是面膜不適合自己臉型且不貼臉，或質地不適合膚質而引起敏感、反效果，大大影響了敷面膜的舒適感。 這次我們讓談談幾款近年大熱的面膜材質吧！
 

大熱生物纖維面膜，不怕敷到乾

生物纖維面膜是近年面膜新寵，由於成本高令售價也高漲，令這款「高檔」產品更添神秘感。生物纖維面膜透過微生物發酵產生的纖維素製成，呈現出半透明乳膠狀，由於材質能更緊貼肌膚，能讓水份和成份吸收得更快。由於纖維細，只能讓氣體通過，加上吸水力特強，比較不易擔心敷太久導致皮膚越敷越乾。 缺點是造價貴，而且膠質感覺並非人人喜愛，容易有侷促感。  

半透明乳膠狀的生物纖維，並非人人喜愛。

半透明乳膠狀的生物纖維，並非人人喜愛。

環保天絲面膜，環保又服貼 

近年環保美容成為趨勢，天絲面膜就是一個好選擇！所謂「天絲」其實是以天然木漿為原料製成，製作過程不需要添加化學纖維或合成黏膠。質感透薄柔軟，而且吸水性僥，成功平衡體驗、功能和環境。

質感較接近的就有蠶絲纖維面膜，原先是指「動物性」物料，近年也有更多「植物性蠶絲」的選擇。材質非常透薄，但也讓面膜精華較易滴落。 
 

薄到如同透明的「天絲面膜」

薄到如同透明的「天絲面膜」

敷過夜的睡眠面膜，要注意以下事項！

對於懶人來說，比面膜紙更省時的就是睡眠面膜了！睡眠面膜含大量的高分子保濕劑、玻尿酸、膠原蛋白等成分，可在睡眠期間鎖住肌膚水分，避免乾燥。可是把睡眠面膜厚敷則好可能令毛孔阻塞，再朝早也必需把面膜洗淨。另外，在敷上睡眠面膜前不要使用酸性產品，因為睡眠面膜的高分子會把酸性成份停留在肌膚，容易導致紅腫和敏感。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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