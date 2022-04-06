生物纖維和天絲面膜是甚麼？介紹大熱面膜材質及注意事項

方便又能極速急救肌膚的面膜的確是貪靚人士的恩物，特別是在疫情期間，更讓大家享受到簡便的家居美容療程。市面上有過面膜選擇多不勝數， 每次看到他人推薦某款面膜時又會繼續購入，結果家中有一堆囤積的面膜，但並非每款都適合自己，最常出現的情況就是面膜不適合自己臉型且不貼臉，或質地不適合膚質而引起敏感、反效果，大大影響了敷面膜的舒適感。 這次我們讓談談幾款近年大熱的面膜材質吧！



大熱生物纖維面膜，不怕敷到乾

生物纖維面膜是近年面膜新寵，由於成本高令售價也高漲，令這款「高檔」產品更添神秘感。生物纖維面膜透過微生物發酵產生的纖維素製成，呈現出半透明乳膠狀，由於材質能更緊貼肌膚，能讓水份和成份吸收得更快。由於纖維細，只能讓氣體通過，加上吸水力特強，比較不易擔心敷太久導致皮膚越敷越乾。 缺點是造價貴，而且膠質感覺並非人人喜愛，容易有侷促感。