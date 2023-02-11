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生活
2023-02-11 12:30:00

生蛇｜壓力大易生蛇！ 盤點6類生蛇戒口食物 雞肉、牛肉唔食得！

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生蛇｜壓力大易生蛇！ 盤點6類生蛇戒口食物 雞肉、牛肉唔食得！

生蛇｜壓力大易生蛇！ 盤點6類生蛇戒口食物 雞肉、牛肉唔食得！

近年不少人因新冠肺炎或壓力問題而導致生蛇，而且亦有年輕化的趨勢，除了依靠藥物治療外，在飲食方面亦要特別注意，以防病情加劇。以下就為大家盤點6類生蛇時需戒口的食物，戒掉這些食品便可加快康復速度！

生蛇戒口食物｜高激素肉類、內臟

生蛇的時候，建議少吃各種激素含量較高的肉類例如牛、雞、羊肉等，而動物內臟、豬頭、豬手等「毒性」較高的部位亦須戒口，以防令病情惡化。不過亦並非全部肉類都不可進食，豬肉(不含頭部、 四肢、 內臟) 或鴨肉屬可以在生蛇期間食用的肉類，烹煮方式應該以蒸煮為佳。

即使健康的方式烹調，亦不建議進食牛肉。 香腸、煙肉、午餐肉等加工食品同樣不建議食用。 高激素的肉類、內臟都容易令生蛇問題變得嚴重。

生蛇戒口食物｜海鮮

海鮮屬於在進行手術後都應戒口的食物，而在生蛇時亦不例外，特別是蝦、蟹、扇貝等甲殼類海鮮更是有機會令患處痕癢、敏感或惡化，所以需要盡量避免。魚類亦建議盡量食用淡水魚，海帶、紫菜等亦需要避免進食，若果能夠全部戒掉便對康復更好。

雖然生蛇並非敏感症狀，但進食蝦蟹等海鮮容易令患處變得痕癢或惡化，應該盡量避免。 大部份甲殼類的海鮮都屬於容易誘發疾病的「發物」。 以海鮮作為食材的湯亦需要避免飲用。

生蛇戒口食物｜高精氨酸食物

精氨酸(Arginine)會助長病毒生長，因此含有高精氨酸的食物需要在生蛇時戒口，例如大部份豆類、堅果、種子等都需要避免，而朱古力、糖果、雪糕、蛋糕等精製甜品亦有機會加劇痛症產生，盡量禁食為佳。

杏仁、腰果、花生等堅果都屬於高精氨酸食物，容易助長病毒生長，在生蛇期間應戒口。 豆類亦同樣是高精氨酸的食物。 朱古力、蛋糕等甜品亦須在生蛇期間避免食用。

生蛇戒口食物｜香料／調味料／醃製食品

飲食建議以清淡為佳，蔥、薑、蒜、辣椒、洋蔥、韭菜、芫荽、筍等香料類食品都需要忌口，調味的時候亦盡量避免使用海鮮豉油、蠔油、雞精、辣椒醬等重口味的調味料，以防因辛辣刺激而令病情惡化。而大部份醃製食品都加入大量防腐劑及醃料，不但重口味，而且均屬於容易誘發疾病的「發物」，因此不建議在生蛇期間食用，例如咸酸菜、腐乳等。而打邊爐、燒肉等都有機會因醃料或湯底而導致病情加劇，建議飲食盡量以清淡為主。

薑、蔥、蒜等常在烹調時使用到的食材需要盡量避免使用。 應該減少使用調味料。 飲食應該以清淡為主。

生蛇戒口食物｜酒／濃茶／咖啡

為了讓患處更好地痊愈，各種酒類如米酒、黃酒、啤酒、白酒、紅酒等無論飲用或作為調味料都不應使用，而濃茶和咖啡中的咖啡因都會影響患處的狀態，所以在生蛇期間都不應飲用。

任何酒類在生蛇期間都應該禁止。 濃茶也不應該在生蛇時飲用。 咖啡中的咖啡因有機會影響康復進度。

生蛇戒口食物｜熱帶水果

熱帶水果如芒果、菠蘿、荔枝等都屬於含有大量果汁的水果，一般多吃都會令身體熱氣，容易引起皮膚患處痕癢，所以生蛇期間需要戒口。建議進食一些應季的水果代替，例如蘋果、梨、提子等，同時亦可多吃蔬菜代替，蕃茄、青瓜、白菜等都是不錯的選擇 。

芒果比較濕熱，容易令病情變得反復。 菠蘿亦不應在生蛇期間食用。 「一粒荔枝三把火」，其熱氣容易加劇患處不適。
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