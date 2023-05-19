生蠔咖啡、章魚拿鐵 為何這些創意特調咖啡席捲中國？

皮蛋咖啡掀風潮 到底是甚麼味道？ 這埸創意特調咖啡的比拼，由皮蛋咖啡拉開戰幔。一間位於山西南昌的咖啡店推出了皮蛋咖啡。咖啡師將原隻皮蛋完全搗成蓉，放進杯底，依次倒上鮮奶、咖啡和冰塊，最後串上一顆完整的皮蛋掛在杯口，皮蛋咖啡就大功告成。

章魚和生蠔 海產咖啡成潮流 也許是海鹽咖啡的鹹香和苦澀味道為商家帶來靈感，有咖啡店大膽以海產來沖泡咖啡。乘着海產咖啡的熱潮，廈門一家咖啡店3月推出了章魚拿鐵咖啡，一隻碩大、看起來肉質飽滿鮮美的章魚，浸泡在一杯冰拿鐵咖啡裏。 除此之外，廣東湛江一家咖啡店也推出了生蠔咖啡。店家先把生蠔洗淨並開殼，並倒上用滾燙的開水萃取的濃縮咖啡液，將生蠔燙至三分熟，接着把生蠔和咖啡液放進加檸檬氣泡冰水，一杯冷萃生蠔咖啡就完成了。 究竟為何如此衝擊味蕾和視覺的咖啡，能在商家間蔚然成風？