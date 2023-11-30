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生活
2023-11-30 11:00:00

生酮飲食｜日本百年壽司店過江龍「龜井鮨」聯乘生酮顧問Zoe Li推出全港首創生酮友善菜單

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日本百年壽司店過江龍「龜井鮨」聯乘生酮顧問Zoe Li推出全港首創生酮友善菜單

日本百年壽司店過江龍「龜井鮨」聯乘生酮顧問Zoe Li推出全港首創生酮友善菜單

近年生酮飲食大受歡迎，但在坊間卻沒有幾間餐廳能提供生酮飲食菜單。有見及此，來自日本的百年壽司店過江龍「龜井鮨」，聯乘香港生酮顧問Zoe Li攜手研發及推出「分甘酮味」生酮友善菜單，各位生酮飲食人士便有口福啦！

過百年壽司過江龍 龜井鮨 全港首創生酮友善菜單

首創生酮壽司及天婦羅

要將美味的壽司變成生酮壽司，需要嚴選超低碳蒟蒻米、羅漢果糖和海藻鹽配搭的壽司，達至低碳及健康之效。龜井鮨提供多達26款生酮壽司，包括16款手握壽司如大鮪魚腩（$72）、中鮪魚腩（$58）、赤身（$40）、油甘魚（$22）及間八（$20）等；炙燒壽司則有6款如炙燒赤蝦（$20）、炙燒三文魚腩（$26）及炙燒左口魚邊（$22），軍艦則有4款如日本海膽（$98）、香蔥鮪魚腩蓉（$25）、三文魚籽（$25）及蟹籽（$12）。此外，就連惹味香脆的天婦羅也特別推出生酮天婦羅，採用自家秘製的生酮炸粉配搭新鮮的蝦隻及野菜等酥炸，推出野菜天婦羅、炸蝦天婦羅及雜錦天婦羅（各$128/份），美味可口。

符合生酮標準

人氣生酮顧問Zoe Li（李芷慧）乃Zomate Fitness創辦人、中大運動科學碩士及美國Dr. Eric Berg 持牌生酮及斷食顧問，過往曾幫助過超過800名學生1:1 度身訂造生酮餐單及透過youtube影片及其著作，幫助無數人用這個健康飲食方法得到健康的身體及身形。其對生酮飲食擁有一套既定標準及要求，在飲食時嚴禁使用精緻碳水、任何糖分，並且需要符合極低碳水，適量蛋白質以及健康脂肪的生酮比例，並在選用食材方面，需要以天然食材為主，絕不使用人工添加劑或味精等化學成份。她指在龜井鮨推出的生酮友善菜單當中，特別喜歡大蝦天婦羅及燒左口魚邊壽司。

龜井鮨

地址：銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心L3L306

電話：9165 5014

營業時間：12:00 - 22:00

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