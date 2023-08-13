產後修身│出盡法寶助媽媽纖形塑身 回復S型曲線

很多媽媽生完BB後都會長胖，而炎熱夏日到來，便是穿著泳衣、低腰迷你裙、褲的最佳時候。她們都想盡辨法減肥塑身，包括利用塑身腰帶、按摩儀、食脂燒腩丸、飲即沖的排毒腸便的酵素青汁果昔等。

產後修身│自主零痛感增肌減脂排出宿便 效果 =20 分鐘平板支撐 美食纖腰全部都要！自主零痛感增肌減脂，排出宿便，效果就如完成20分鐘平板支撐！ 夏日為世人帶來冰凍甜食，但隨之帶來脂肪和腹贅肉。VONMIE EMS 纖形塑身腰帶第三代(加熱版)運用了EMS微電流技術，7種模式(組合、熱身、燃脂、肌肉運動、强化肌肉、深層按摩、鍛鍊肌肉)，配合15種強度，按摩或深層訓練腹 部肌肉，效果好比美容院的增肌減脂療程。用家可按需要切換強度，其EMS微電流技術全面訓練核心肌群，刺激肌肉反覆收縮，幫助肌肉自主運動，有助促進腸道蠕動、排走宿便。使用一次(20分鐘)已達爆汗效果，就如完成20分鐘平板支撐，助你輕鬆修型美體。 VONMIE EMS 纖形塑身腰帶第三代(加熱版) 月白藍、櫻花粉 零售價：港幣$799 了解更多：https://bit.ly/3ntZyyw

產後修身│獨家研製 3 種塑身模式 重塑胸形及美臀索回主魅力身段不合適的內衣、哺乳後胸部萎縮或肥胖都會大大影響胸形。VONMIE美胸塑身按摩儀通過4種塑身技術做到疏通、塑形、美胸3種模式！有5種強度選擇，只要使用前塗上乳液或精華，就可以輕鬆塑出滿意胸形及蜜桃臀，從此省去進入健身房的時間！ VONMIE美胸塑身按摩儀 黑色 零售價：港幣$1,999 了解更多：https://bit.ly/3ZsIDte

產後修身│日本人氣減腩神器 Svelty 食脂燒腩丸 女性無論產前或產後，都最怕擁有難以靠日常運動就可以解決的啤酒肚、車胎腰。獲日本政府認證的Svelty食脂燒腩丸，連續多次在日本最大的網路銷售平台，例如樂天和Amazon等，取得各種瘦身類別的第一名。Svelty 食脂燒腩丸，專門為BMI 24-30的人士設計，屬專用減腩機能性食品。其主要成份為150毫克泰國政府認證的最高品質黑薑精華和長胡椒提取物，這些成份具有促進脂肪細胞分解及抗炎作用的專利技術。能夠直接提高身體的基礎代謝率，針對性地以5倍速度燃燒內藏脂肪，促進血液循環、加快燒脂效果，仿如完成了劇烈運動。臨床試驗顯示，BMI 24以上的肥胖1級人士每天餐前服用5粒食脂燒腩丸，可以在不改變生活習慣的情況下，減少4.3平方公分的內臟脂肪和 9.5平方公分的皮下脂肪，並且能夠提高減脂速度達到 573%!更有別於一般的減肥燒脂產品，Svelty食脂燒腩丸更具有暖宮驅寒作用，紓緩女性月經不適。 Svelty食脂燒腩丸 零售價：港幣$238 產品詳細連結：https://bit.ly/3OTKXb9

產後修身│整腸暢便、強效瘦身 酵素青汁果昔 牛油果一直都是減肥的恩物，Unimat牛油果輕食果昔以牛油果做主角，配合奇亞籽，2大高纖Super food成分促進腸道蠕動，有效清宿便兼排毒，果昔內含的豆渣粉（Okara）成分遇水會膨脹3倍，比普通減肥代餐更飽肚，飲一杯飽腹感能長達5小時，可代替整份早餐，或加入香蕉及橙等水果伴食，於餐前15－20分鐘飲用，能減掉正餐的3分2或一半分量。有別於一般口味寡淡的減肥代餐，Unimat牛油果輕食果昔有濃厚的牛油果味，還特別加入控食吸油有咬口的玄米和乾燥果肉等成分，味道醇厚香濃之餘還有豐富的口感。簡單一杯就能整腸暢便、強效瘦身，持續大概1個月左右便會感覺到明顯效果 (如食量減少，衫褲比從前寬鬆等)。 Unimat牛油果輕食果昔 零售價：港幣$198 產品詳細連結：https://bit.ly/42jP3fS

產後修身│清宿便排毒 牛油果輕食果昔 牛油果一直都是減肥的恩物，Unimat牛油果輕食果昔以牛油果做主角，配合奇亞籽，2大高纖Super food成分促進腸道蠕動，有效清宿便兼排毒，果昔內含的豆渣粉（Okara）成分遇水會膨脹3倍，比普通減肥代餐更飽肚，飲一杯飽腹感能長達5小時，可代替整份早餐，或加入香蕉及橙等水果伴食，於餐前15－20分鐘飲用，能減掉正餐的3分2或一半分量。有別於一般口味寡淡的減肥代餐，Unimat牛油果輕食果昔有濃厚的牛油果味，還特別加入控食吸油有咬口的玄米和乾燥果肉等成分，味道醇厚香濃之餘還有豐富的口感。簡單一杯就能整腸暢便、強效瘦身，持續大概1個月左右便會感覺到明顯效果 (如食量減少，衫褲比從前寬鬆等)。 Unimat牛油果輕食果昔 零售價：港幣$198 產品詳細連結：https://bit.ly/3F5LJMt

產後修身│含 3 大抗酸性植物乳酸菌 有效清宿便 低至 16 卡路里 水溶性膳食纖維、365種蔬果酵素、7款高抗氧化野莓成分，提升身體代謝速度， 加快燃脂效果，含3大抗酸性植物乳酸菌，有效清宿便，低至16卡路里，奶昔質地飽肚易入口，蘊含日本國產蘋果天然神經酰胺，提升皮膚鎖水力！ Vegie 365倍效酵素抗氧莓果昔 零售價：港幣$198 產品詳細連結： https://bit.ly/3JIWtCO

產後修身│抑制肥菌增生 健康塑造易瘦體質體重不反彈 Smart Super Svelty菌の二重瘦含33種特效瘦身菌，幫助增加腸道瘦菌比例，抑制肥菌增生，健康塑造易瘦體質體重不！反！彈！採用日本最新科研「DuoCap雙層膠囊技術」，保護益生菌成功 到達腸道。天然安全、無副作用、無依賴性 Smart Super Svelty 菌の二重瘦 零售價：港幣$329 產品詳細連結： https://bit.ly/42ILuRl