由嬲爆踢爛房門到先關心SEN兒子情緒 母：要相信SEN孩子能力 創NGO鼓勵同路人

社會往往於SEN小朋友身上貼上各負面標籤，覺得他們是極難管教、讀書成績一敗塗地及與社會脫軌。相反這位媽媽認為她的SEN孩子只是「一份包裝得不太漂亮的禮物」，多年來悉心養育患有ADHD、自閉症、讀寫障礙及言語遲緩的兒子，19年來試過「嬲到踢爛門」，現時兒子已能獨自在美國讀大學。她認為，家長要改變想法，相信SEN小朋友的能力，今天做不到不等於永遠做不到。近年更創立NGO幫助更多同路人。

幼稚園時懷疑患自閉症 雖然兒子Russell已經獨當一面在美國生活了數年，媽媽Minnie回憶起過往19年教仔經歷時依然歷歷在目。Minnie將剛出生的Russell從醫院帶回家時，發現兒子左右地搖頭，之後Russell一坐嬰兒餐椅及學行車，便會大哭大鬧，狀況與相差3年的姐姐表現截然不同，當時Minnie心想「而家啲BB真係咁差咩」。直到幼稚園學校面試時，校長看見Russell爬上學校門柄，建議Minnie帶兒子做評估，教育心理學家經評估後懷疑Russell有亞氏保加症。

寫字漏筆劃 部件邊大邊細 Russell小學二年級時，讀寫障礙的特徵開始浮現，「寫字會寫漏一劃兩劃，或者部件邊大邊細」及相似的字如「已」、「己」分不清楚，難以理解中文，沒興趣學習，中文科成績徘徊合格邊緣。對於教過書及熱愛閱讀的媽媽來說，兒子不愛閱讀是一種挫敗，當時完全不知道可以怎樣教導兒子。當時Russell的老師不清楚如何幫助SEN學生，於是吩咐他機械式抄字，每星期抄字10次，可是每次的抄書只是換來老師覺得字體潦草、詞語次序倒轉的批評，經常致電Minnie督促兒子學習。

數學考試心算計數食蛋 日常照顧SEN小朋友已經是難事，更何況教他們讀書寫字，當中Minnie有不少「嘔血」經歷。 試過小五的兒子拿著零分的數學試卷回家，Minnie直言當時已經習以為常，不會大動肝火，仔細看試卷後發現兒子是認真答問題，於是冷靜問兒子「零分與100分同樣咁難拎，你點樣可以攞到零分」。原來兒子認為，自己用心算答問題很有型，所以整份試卷是用心算，怎料他的心算是錯的。面對兒子的理由，Minnie只能壓下心中怒火說「如果心算嘅答案係正確嘅話，就真係好型」，再問兒子要多久時間改善心算準確度， Russell大膽說要3個月。最後於尊重兒子的原則之上，所以讓兒子用3個月時間改善心算，最後Russell沒有食言，獲得數學最佳進步獎。 嬲到踢爛門 最令Minnie深刻的教仔經歷是，當時Russell放學後，功課也不做就躲在姐姐床上打機。Minnie對此很生氣，原本只是想很有氣勢地踢開房門，叫兒子趕快做功課，怎料太大力將房門踢穿，當下醒覺自己如此生氣，其後開始學習管理及正確表達自己情緒。

先聆聽兒子情緒 社交是不少SEN學生的難題，因為不清楚如何與他人相處，往往成為他人欺負對象，Russell亦不例外。剛升上中學的Russell與數位同學一同升上同一間中學，小學同學會為Russell改花名，連新同學亦會跟著叫Russell的花名。當時Russell正在小賣部排隊買零食，突然有個不認識的新同學叫Russell的花名。受不住被人長時間欺凌，Russell衝動之下就在對方的臉上打了3下。Minnie與丈夫雖然習慣收到學校電話，仍然驚訝兒子的舉動。他們趕到學校前，最先提醒自己不能只聽學校一面之詞，要先聆聽兒子情緒，其他質問及怪責放在一旁，爸爸更稱讚Russell有為自己發聲，最後Russell明白自己當時不應動手。 開心自己幫到人 Russell於升中五時決定到美國讀書，現時Russell獨自在美國的大學讀演藝相關科目。前年Russell參加互助計劃，每星期有1日須到小學照顧學生。當中有個學生英文程落後他人，於是Russell充當大哥哥角色，教他做功課及陪玩，最後這位學生的英文讀寫能力大有長進，Russell更發現原來大家同屬SEN學生，讓Russell開心自己能幫助到其他SEN學生。 驚喜兒子大個仔 媽媽Minnie亦覺得兒子大個仔。Russell上年與朋友旅行前，能夠向媽媽答到旅行計劃及預算等問題，又能夠每日報平安。對於做事欠條理及沒有計劃的SEN人士來說，兒子有旅行計劃是媽媽Minnie最為驚喜，知道自己一直以來的努力並沒有白費。



與丈夫創NGO助同路人 Minnie照顧SEN兒子長大成人後，有感自己不能獨善其身，她理解家長突然被告知子女為SEN小朋友後，家長的身心理都需要協助，於是與丈夫一同成立「親和藝術慈善基金」，出錢出力舉辦SEN學童進步獎，激勵其他同路人。Minnie寄語其他照顧SEN小朋友的家長「孩子今天做不到不等於他們永遠做不到，要相信子女能力。」Minnie同時期望政府能撥更多資源於家長教育，「有人說做家長要考牌，做SEN家長更加要考牌」，只有家長願意接受子女是SEN，知道要用另外一套方法教育SEN小朋友，SEN孩子才能發揮所長。