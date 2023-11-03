由雕塑到珠寶設計 Annamaria Cammilli沉浸式展覽

意大利珠寶設計師Annamaria Cammilli以處理黃金「光澤與磨砂」表面對比著稱，加上獨創的8款黃金顏色，結合精湛工藝，歷年來創作出不少出名的珠寶傑作。為慶祝其同名品牌成立40周年，masterpiece by king fook在中環大館舉行「Annamaria Cammilli–Firenze to Firenze」沉浸式藝術展覽，展出不同時期的畫作、雕刻作品及珠寶傑作，讓公眾一同走過創作蛻變歷程。展覽更成為一年一度的意大利節「ITALIA on Stage•秋『意』舞台」的重點項目，各位藝術文化愛好者及珠寶愛好者不要錯過。

具繪畫及雕塑天分的藝術家Annamaria與金匠Roberto結為夫婦，唯Roberto在1976年不幸離世，Annamaria周旋養育兩個孩子及經營珠寶店之間。直到一天，她在避雨時走進毗鄰烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)的傭兵涼廊，被壯麗雕像及藝術珍品吸引，啟發她展開珠寶創作事業。1983年，她在佛羅倫斯創立同名珠寶品牌，在當地美景、文化氣息及藝術瑰寶中擷取靈感。

在品牌誕生初期，Annamaria被花朵的飄逸之美吸引，以黃金作素材，展現花卉的搖曳動感與絢麗美態，贏得「花朵淑女」的美譽。2000年代初，Annamaria的創作踏入蛻變階段，以抽象手法捕捉湧動海浪及圓潤沙丘的神髓。時至今天，Annamaria的作品以極簡約線條突顯大自然動態，圓圈成為常見的標誌元素，亦是Dune系列等珠寶的設計特色。隨了外形變化外，Annamaria亦憑藉多年來研究，成功創出一系列18K黃金顏色，包括自然米色、檸檬黃色、杏橙色、晨光淡黃色及朱古力啡色等，成為現今全球唯一一個能製作出8種獨一無二黃金顏色的品牌，把黃金美感發揮到極致。

限量 Firenze 戒指

為慶祝Annamaria Cammilli誕生40周年，品牌特別推出的限量版Firenze戒指，沿用標誌性打磨工藝，結合雕塑般的設計，備有7款採用不同密鑲鑽石及寶石設計款式，每款限量40枚，象徵品牌40年來的藝術創意。

「Annamaria Cammilli–Firenze to Firenze」展覽分為初心、蛻變及現在3個專區，透過包圍整個空間的全景式影片，引領參觀者展開沉浸式視覺之旅，漫步於佛羅倫斯及烏菲茲美術館中，同時揭示Annamaria從構思到製作最終成品的珠寶創作過程，現場將會展出Annamaria藝術創作歷程的珍品及珠寶設計。