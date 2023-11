由雕塑到珠寶設計 Annamaria Cammilli沉浸式展覽

意大利珠寶設計師Annamaria Cammilli以處理黃金「光澤與磨砂」表面對比著稱,加上獨創的8款黃金顏色,結合精湛工藝,歷年來創作出不少出名的珠寶傑作。為慶祝其同名品牌成立40周年,masterpiece by king fook在中環大館舉行「Annamaria Cammilli–Firenze to Firenze」沉浸式藝術展覽,展出不同時期的畫作、雕刻作品及珠寶傑作,讓公眾一同走過創作蛻變歷程。展覽更成為一年一度的意大利節「ITALIA on Stage•秋『意』舞台」的重點項目,各位藝術文化愛好者及珠寶愛好者不要錯過。