由「頭」開始！激增髮量

踏入新一年，相信大家都想由頭到腳迎接好運，既然如此就要先由「頭」開始！研究指出正常成年人每天會有約50至100條頭髮自然掉落，如果每次洗頭或梳頭時有一大把頭掉落，就需要多加注意脫髮問題！
「維新烏絲納米系列」 納米級深層激髮養髮
市面上有不少主打生髮的頭髮產品，都自稱有生髮效果，但營養分子不夠細小，都未深入毛囊深處，影響吸收！「維新烏絲納米系列」繼人氣熱賣「納米深深洗」（維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露）後，今次為大家介紹多位用家大推的皇牌「納米深深噴」（維新烏絲納米激活生髮精華）。
爆髮皇牌「納米深深噴」：倍髮養髮 深深激增髮量
營養要有效深入毛囊深處，關鍵在於「細」、「深」！「納米深深噴」的精華中的營養納米分子細足足毛囊2,366倍1，完美將5大黃金育髮成分縮細！有效將生髮精華深層導入至毛囊，提升吸收、倍大生髮效能，激發生髮源動力，真正做到深層激活毛囊，爆發頭髮生髮力。
使用方法亦相當簡單，只需於早晚時間噴重點脫髮位置，配合指腹輕輕按摩1至2分鐘至完全吸收，極強將精華滲透毛囊。無須沖洗也不會有黏膩感！
如此方便見效，難怪產品獲一眾真實用家大讚及大推，更超過9成用家實證頭髮濃密度增加2，改善頭髮健康問題。真實用家力讚︰「一梳頭就見到個掉髮量明顯減少！」，甚至更有用家表示，持續使用一段時後更有明顯生髮效果，「紮頭髮時仲感覺到髮量厚咗，真係好見效！」、「仲見到生咗啲BB毛！」正所謂，頭髮就是第二張臉，掉髮量明顯減少就連自信心都大增！
配合人氣熱賣 「納米深深洗」：洗髮生髮 一支搞掂
洗頭時，用納米激活生髮洗髮精華露，徹底清潔頭髮及頭皮。選用突破性納米技術，嚴選5大黃金育髮成分︰制首烏、墨旱蓮、女貞子、人參根、咖啡因，並將其轉化成超微細納米分子，更容易深入毛囊深處，清除毛囊中的油脂和污垢，暢通毛囊倍大精華後續吸收，同時深層激活頭髮生長，達到防脫生髮功效！
修護之選納米護髮素：深入髮芯 修復髮絲
新登場納米護髮素蘊含天然草本納米營養成分，能夠直接深層滲入髮芯，為幼弱易斷髮絲注入營養。更專為修護受損髮絲而設計，幫助頭髮恢復強韌，透過深層滋養不僅能改善髮質，還能讓頭髮回復光滑柔順健康，更強韌不易斷。
皇牌「納米深深噴」絕對稱得上是懶人激髮好物，有別於市面同類型的產品，深入毛囊底層，深層激活頭髮！難怪一眾真實用家使用產品後直言︰「用咗幾日就見到甩少咗好多！」、「屋企地下同去水位都少咗好多頭髮」！立即入手，親身感受頭髮生髮力！
銷售點：維特健靈專門店及網店、萬寧
維新烏絲納米護髮素：
1根據毛囊直徑與維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露及納米激活生髮精華分子的大小比較
2根據 NuanceTree Ltd. 2024年度 “維新烏絲納米激活生髮精華” 及 “維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露” 試用調查報告，測試用家同時使用精華及洗髮水產品4周後測試結果。