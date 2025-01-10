由「頭」開始！激增髮量

踏入新一年，相信大家都想由頭到腳迎接好運，既然如此就要先由「頭」開始！研究指出正常成年人每天會有約50至100條頭髮自然掉落，如果每次洗頭或梳頭時有一大把頭掉落，就需要多加注意脫髮問題！

「維新烏絲納米系列」 納米級深層激髮養髮

市面上有不少主打生髮的頭髮產品，都自稱有生髮效果，但營養分子不夠細小，都未深入毛囊深處，影響吸收！「維新烏絲納米系列」繼人氣熱賣「納米深深洗」（維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露）後，今次為大家介紹多位用家大推的皇牌「納米深深噴」（維新烏絲納米激活生髮精華）。

爆髮皇牌「納米深深噴」：倍髮養髮 深深激增髮量

營養要有效深入毛囊深處，關鍵在於「細」、「深」！「納米深深噴」的精華中的營養納米分子細足足毛囊2,366倍1，完美將5大黃金育髮成分縮細！有效將生髮精華深層導入至毛囊，提升吸收、倍大生髮效能，激發生髮源動力，真正做到深層激活毛囊，爆發頭髮生髮力。

使用方法亦相當簡單，只需於早晚時間噴重點脫髮位置，配合指腹輕輕按摩1至2分鐘至完全吸收，極強將精華滲透毛囊。無須沖洗也不會有黏膩感！