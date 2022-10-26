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2022-10-26 17:27:17

男人嘢︱Staple玩轉Cole Haan鞋履 設計outdoor風格牛津鞋

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Jeff Staple親身示範限量版配色5.ZERØGRAND WRK運動鞋。$2,990

美國經典鞋履品牌Cole Haan，近年銳意革新，經常找不同設計單位合作，活化皮鞋的外貌，像Todd Snyder、LunarGrand、uniform experiment、mastermind JAPAN等，均為Cole Haan的鞋履獻出不少創意。但說到長期合作夥伴，非Jeff Staple莫騷。今秋兩大單位再度攜手，帶來非常有outdoor味道的5.ZERØGRAND WRK皮鞋。

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5.ZERØGRAND WRK運動鞋，是Cole Haan首個向ZERØGRAND系列致敬的鞋款，更是滿足新一代都市人日常穿搭需求的鞋款，很重outdoor味。

白鴿設計成炒鞋文化推手

Jeff Staple是誰？他是紐約街頭服飾的先鋒人物，美術設計出身的他，合作客戶包括Nike、Microsoft、Timberland、New Balance及 LVMH等，九十年代中成立服飾品牌Staple，以一隻白鴿為設計主題推出服飾，波鞋紀錄片《Sneakerheadz》稱，2005年Staple與NIKE聯名推出NYC Pigeon Dunks波鞋，意義上真正掀起了全球波鞋排隊及炒賣熱潮。

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多次合作革傳統鞋履

自言從小未穿過正裝鞋履的Staple，不愛跟隨傳統穿搭配襯，這次他挑選了Cole Haan的ZERØGRAND系列第五代來革新，推出5.ZERØGRAND WRK運動鞋和牛津鞋。Staple指，隨著時代及辦公室文化轉變，都市男女的辦公室穿搭風格亦有所改變，當中完美結合承托力與靈活度，舒適的跑鞋結構，配合Ghillie繫帶設計，能夠按個人喜好調節雙腳鬆緊度，增加緊密貼合的穿著感受。

鞋款設計方面，Cole Haan專利飾邊結構，顯出精湛設計和手工製作細節，當中鞋面有混合皮革製成的鞋款，鞋頭則以兩層物料覆蓋，彷如向經典翼紋牛津鞋致敬，鞋跟位置備有拉環設計方便穿脫，正正在時尚和功能之中取得最佳平衡，5.ZERØGRAND WRK能夠滿足現今日常生活不同需要的鞋履。

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Jeff Staple把經典鞋履配色及「鴿子」標誌，融入5.ZERØGRAND WRK運動鞋款上，進一步突顯整雙鞋履的層次感。

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波鞋紀錄片《Sneakerheadz》，邀請多位街頭文化代表人物，分析全球波鞋文化的變遷，以及對排隊及炒賣的看法。▲

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