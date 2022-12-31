男兒當入樽｜The First Slam Dunk最大戶外幕牆打卡位 贏電影換票證連明信片

改編日本漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》早前在日本上映，並大受好評，香港一眾粉絲都翹首以待。信和集團將與羚邦映畫合作，在旗下尖沙咀中心及帝國中心戶外巨型幕牆，播放《THE FIRST SLAM DUNK》電影宣傳片，將是全港最大的戶外幕牆打卡位，跟電影角色拍照打卡，更有機會獲得限量珍藏版電影換票證連明信片套裝。信和集團亦將舉辦連串活動，包括S⁺ REWARDS Foodie+電影優先場、奧海城Olympian Kids電影親子場及學界籃球隊專屬場次，粉絲們記得不要錯過。

與湘北高中籃球隊成員逐一打卡

《THE FIRST SLAM DUNK》落實於1月12日在香港上映，尖沙咀中心及帝國中心的戶外巨型幕牆將於播放《THE FIRST SLAM DUNK》的電影宣傳片，屆時一眾湘北高中籃球隊成員將會在巨型幕牆中逐一登場。包括湘北的「突擊隊長」宮城良田、中學時代的MVP三井壽，沉默寡言、冷酷的超級新人流川楓，湘北隊隊長赤木剛憲，以及一頭紅髮、從高中才開始打籃球的外行人櫻木花道，逐一出現在巨型幕牆的宣傳片中。如果想睇巨型宣傳片，請留意信和集團各商場及MedialinkFilms Facebook公佈登場日期。

另外，屆時只需成功與屏幕上的《THE FIRST SLAM DUNK》主題或其中一名主角合照，並上載到個人Instagram，以及hashtag #thefirstslamdunk #Medialink #MedialinkFilms #sinomalls #Splusrewards #Foodieplus，成功獲得50個或以上讚好，即有機會獲得獨家限量珍藏版換票證連明信片套裝。