男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通 全球限量10,000套 送紀念幣/證件套/哨子

由漫畫原作者井上雄彥執導的《男兒當入樽》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》，月初於日本上畫，上映2日票房已超過12億日圓，香港亦將於2023年1月12日上映，相信一眾粉絲都相當期待。為滿足粉絲收藏周邊的慾望，動漫代理商羚邦集團將推出兩款《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通，分別是「特別版八達通卡連紀念卡套」及「限量紀念珍藏版」，更隨之附送紀念幣、哨子及證件套，八達通將於下月初預售，各位入樽的粉絲記得準備銀彈入手了！
《男兒當入樽》不僅是眾多漫畫迷心中的神作，更燃點起不少讀者心中的籃球魂，從此愛上籃球運動。今次推出的兩款《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通，均印有不同畫風的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，滿足愛好不同畫風的粉絲。
第一款「特別版八達通卡連紀念卡套」，八達通卡以井上雄彦所繪畫的劇場版正式海報設計，附送紅色的紀念卡套，實用美觀兩兼備。
而另一款特設限量紀念珍藏版，則用上另一款以5位角色大頭造型的劇場版前導海報為設計，附有極具收藏價值的獨家紀念裁判哨子及紀念幣，收藏盒更有獨立序號，提升整體收藏價值，盒內設計沿用教練用的籃球戰術板，能自備數字磁石，輕鬆重現漫畫中每個經典佈陣。限量紀念珍藏套裝全球限售10,000套，將於2023年1月4日至18日期間預售，預計於2023年6月上旬發貨，如果想搶先入手，就要記得mark底日子到Ani-Mall訂購了。
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