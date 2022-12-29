男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通 全球限量10,000套 送紀念幣/證件套/哨子

由漫畫原作者井上雄彥執導的《男兒當入樽》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》，月初於日本上畫，上映2日票房已超過12億日圓，香港亦將於2023年1月12日上映，相信一眾粉絲都相當期待。為滿足粉絲收藏周邊的慾望，動漫代理商羚邦集團將推出兩款《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通，分別是「特別版八達通卡連紀念卡套」及「限量紀念珍藏版」，更隨之附送紀念幣、哨子及證件套，八達通將於下月初預售，各位入樽的粉絲記得準備銀彈入手了！

《男兒當入樽》不僅是眾多漫畫迷心中的神作，更燃點起不少讀者心中的籃球魂，從此愛上籃球運動。今次推出的兩款《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通，均印有不同畫風的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，滿足愛好不同畫風的粉絲。

第一款「特別版八達通卡連紀念卡套」，八達通卡以井上雄彦所繪畫的劇場版正式海報設計，附送紅色的紀念卡套，實用美觀兩兼備。