男士潔面乳選擇少？1個食用成份 全面改善皮膚 年輕控油去痘 成熟健康彈性

正值盛夏時份，加上潮濕的環境，令肌膚更容易出油，導致皮膚缺水、粗糙、暗沉等狀況外，更有可能成為細菌的溫床，誘發堵塞毛孔、痤瘡等皮膚炎症！因此不論男女都需要注重潔面，保持皮膚清爽無瑕。然而，大多傳統男士潔面乳以控油祛痘為主要功效，當中的成份可能會造成過度清潔，破壞皮膚自身的保護屏障，加重皮脂分泌,造成皮膚乾燥、發紅等副作用。 認清男士潔面成份 或成皮膚問題元兇 現時市面上男士常用的潔面乳大多含有月桂醇硫酸酯鈉（Sodium Lauryl Sulfate, SLS）、人工色素、化學酒精（Isoproyl Alcohol/SD Alcohol）或化學水楊酸（Salicylic Acid/BHA），而當中有機會令膚況變得更差︰

一圖看清男士潔面成份

益生菌是健康肌膚之基本 建立益菌屏障 要修復受損的肌膚屏障，就先要了解問題的根源。不少研究均指出，皮膚就如腸道系統，其微生態有着數以百萬計的益菌（如：比菲德氏菌、乳酸菌、酵母菌等）和壞菌（如：黃色葡萄球菌、痤瘡桿菌、黴菌等）。隨著年齡的增加、空氣污染、生活壓力及作息不規律的因素下，導致皮膚內的益菌數量減少及壞菌數量急增，皮膚的保護屏障就自然會受到損害，繼而出現過度乾燥、敏感、泛紅、痘痘、濕疹、過敏等肌膚問題。 美國權威知名皮膚科醫生Dr Whitney Bowe在其研究中指出，益生菌可作為皮膚天然的抗氧化劑，為皮膚形成一層保護屏障，阻擋有害的微生物，甚至能減低皮膚發炎的機會，更可以減輕因環境造成的老化，如毛孔及細紋等。

KORRES乳酪益菌潔面乳 一支清潔+護膚

KORRES 乳酪益菌潔面乳 洗走油肌、痘痘肌 KORRES乳酪益菌潔面乳選用食用級希臘乳酪，幫助平衡皮膚微生態及pH值抑制有害細菌的滋生，同時促進有益菌的繁衍，增強皮膚的免疫力和自我修復能力，減少暗瘡粉剌出現。另外，潔面乳採用溫和配方，不含化學合成起泡劑，能夠深層清潔皮膚而不傷害皮脂膜，維持全日肌膚乾淨不繃緊。 產品榮獲營養師Ariel推薦，任何年紀之男士均適用。 對於年輕男士而言，KORRES乳酪益菌潔面乳能夠有效控制油脂分泌，預防痤瘡的發生。益生元可以抑制皮脂腺的過度活躍，同時通過優化皮膚菌群平衡來預防毛囊堵塞，從根源上解決痤瘡問題。 對於中年成熟男士來說，皮膚細胞更新代謝變慢，較易出現鬆弛、乾燥等問題。益生菌可以促進肌膚新陳代謝，增加膠原蛋白的合成，改善肌膚彈性和光澤。 潔面時，只需使用1至2粒黃豆分量，便有豐富泡泡。潔面後，配合乳酪益菌滋養保濕面霜使用，全日清爽抗菌。

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