男女適用的日式HAORI穿搭法 令造型更有層次及多變 姜濤、Marco親自示範

踏入初秋，加上中秋節又就到，女生出門都會帶件外套，UNIQLO適逢夏末初秋的轉季時節，特意帶來源自日本的穿搭概念「HAORI」，以不同穿搭方法營造，更富層次又保暖的時尚造型，為轉季造型帶來更多變化。
HAORI穿搭概念融入日常打扮
「HAORI」（はおり）這個日語詞彙是指穿在長和服外面的短外套，追溯至古代時，主要是禦寒功能，由於穿脫方便，因此被廣泛穿用。這個文化多年後逐漸地延伸至於日本時尚中，亦由當年的短外套，演變成開胸剪裁恤衫、襯衫、針織衣物及薄外套，亦變奏出單穿、搭肩、開胸多種穿搭方法，成為夏秋換季穿搭文化主要的流行元素之一。
姜濤新戲 用恤衫作外套
HAORI穿搭不但指以開胸剪裁的單品作最基本的外搭穿著，更可以多種不同的新穎配襯方法打造不同造型。以恤衫為例，除了扣上鈕扣單穿，亦可以開胸當作外套，姜濤在新戲《阿媽有咗第二個》中，就穿上UNIQLO的格仔恤衫作外套，是十分貼地的配搭。
多變襯法 一星期7日不重複
恤衫更可搭肩配襯，如果想將整體造型感進一步提升，可以把恤衫、襯衫或針織衣物綁在腰間作點綴；又或者斜掛肩膀與腋下，並在胸前打結，令造型更富層次感。各款男女通用恤衫更可按照不同的場合，平衡正式感與休閒感，以不同質感的襯衫作搭配，如嫘縈、棉質、麻質、法蘭絨布料或是針織衣物，互相配搭出多變造型。