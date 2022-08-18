男女適用的日式HAORI穿搭法 令造型更有層次及多變 姜濤、Marco親自示範

踏入初秋，加上中秋節又就到，女生出門都會帶件外套，UNIQLO適逢夏末初秋的轉季時節，特意帶來源自日本的穿搭概念「HAORI」，以不同穿搭方法營造，更富層次又保暖的時尚造型，為轉季造型帶來更多變化。

HAORI 穿搭概念融入日常打扮

「HAORI」（はおり）這個日語詞彙是指穿在長和服外面的短外套，追溯至古代時，主要是禦寒功能，由於穿脫方便，因此被廣泛穿用。這個文化多年後逐漸地延伸至於日本時尚中，亦由當年的短外套，演變成開胸剪裁恤衫、襯衫、針織衣物及薄外套，亦變奏出單穿、搭肩、開胸多種穿搭方法，成為夏秋換季穿搭文化主要的流行元素之一。