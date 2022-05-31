男神亦要對抗「口罩肌」He Plus Beauty 疫下開張主攻男士美容市場

近年，護膚不再是女士專利，男士於疫情下亦同樣面對因長期佩戴口罩引致的「口罩肌」問題。隨著社交距離措施逐漸放寬，與親友「報復式」見面聚餐機會增多，如果於疫情下養成了「口罩肌」，又怎能以最佳狀態示人？



為提升顏值，令「除罩」後的自己看上去更精神，不少男士們會到美容院做護膚療程。有見及此，He Plus Beauty於疫下開張，提供一系列男士專屬美容服務。

兼容男性女性客人 歡迎帶同「Plus One」

He Plus Beauty除了專注男士護理之外，亦歡迎他們帶同「Plus One」，如男士帶同女友、爸爸帶同囡囡，實行「情侶檔」、「父女檔」一同扮靚，同時增進感情，免卻市面上美容院大多只單獨招待男賓或女賓而不能一同護膚等情況。

採用導師級治療師及醫學級美容品牌 信心保證

眾所周知，美容業市場上的服務參差，美容師所擁有的相關知識、手勢不一，令消費者甚感疑惑。He Plus Beauty的治療師均具有導師級資格，持有多項國際證書，具備豐富教學及待客經驗，手勢舒適到位。



此外，店舖著重用於客人肌膚上的產品來源，選用來自歐洲的醫學級護膚品牌，質量絕對有保證。