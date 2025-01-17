留港齊有Fun！4大商場蛇迎盛世賀新春

太古廣場X星街小區 細織祝福 喜悅年年

太古廣場X星街小區 細織祝福 喜悅年年 今個新春，太古廣場和星街小區呈獻「細織祝福 喜悅年年」，把祝福交織在繩結之間，打造一系列搶眼色彩繩藝裝置、精緻利是封及豐富購物禮遇，把傳統佳節喜悅細織進每一個角落，一起以融合品味、文化及無盡福氣的方式迎接蛇年到來！這次與本地繩結設計師蕭俞(Zoe Siu)攜手合作，帶來她廣為人知、高雅而具色彩的繩結作品，壯麗地展示了錯綜複雜且有趣奪目的鮮艷色彩繩藝裝置。「細織祝福 喜悅年年」藝術裝置展現出別樹一格的新春氛圍，大家能沉浸在繽紛活力的色彩之中，同時亦欣賞百花齊放的花藝、異想天開的幾何圖形及色彩鮮艷的裝飾燈籠帶來的深度和質感。 日期：即日起至2月16日

地點：太古廣場LG1 層、L1 層及星街小區

香港仔中心 三番起糊新年發大財

香港仔中心 三番起糊新年發大財 歡度新春的最佳娛樂一定是約齊親朋好友打麻雀，發個新年財！今個新春，香港仔中心特意聯同本地人氣盲盒麻雀貓開運呈獻「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」，麻雀貓首次將以實體造型亮相，與大家過富足發財年！新一年人人希望財福兼收，麻雀貓作為招財招福的代表，將為大家帶來兩大爆運招財打卡位，包括：「招財麻雀貓富竹賀蛇年」讓大家沾一沾麻雀貓的旺氣，以及「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」自動售賣機，購入人氣盲盒，祝願大家蛇年收獲豐富，滿滿福氣！ 招財麻雀貓富竹賀蛇年

日期：即日起至另行通知

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港仔中心露天廣場及4期地下

Mira Place 全港首個新春陶瓷花藝裝置

Mira Place 全港首個新春陶瓷花藝裝置 由尖沙咀Mira Place打造的「『陶』花祈緣」，以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵極致華麗的花卉盛宴，當中3大打卡熱點首推由新晉陶瓷藝術家Greg Kuang以188朵陶瓷花配以繁花環繞創作，包括︰6米高巨型「幸福祥蛇」、繁花錦簇的「紅運祈緣繁花椅」及LED互動裝置「鯉想祈緣」。Mira Place 以「『陶』花祈緣」新春陶瓷花藝裝置中最亮麗的牡丹花作封套主角，推出別注版「『陶』花祈緣」利是封，寓意新一年花開富貴，再以桃粉色及金線條點綴，提升整個設計的高雅時尚感。 Mira Place「『陶』花祈緣」

日期：即日起至2025年2月16日

時間：上午10時至晚上10時

地點：Mira Place 1中庭 Mira Place「『陶』花祈緣」

利是封獎賞換領

日期：即日起至2025年2月16日

地點：Mira Place 1禮賓部

換領方法：會員即日以電子貨幣消費滿 HK$800，憑收據可換「『陶』花祈緣」利是封乙套*（1套8個）

*最多3組HK$100或以上之即日機印收據。每會員每日最多換乙次，數量有限，送完即止

朗豪坊 全港首個金魚藝術體驗館