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生活
2024-01-08 18:19:04

當文歷餅店突宣布結業 持優惠券客人可月底前到分店換領產品

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當文歷餅店突宣布結業 持優惠券客人可月底前到分店換領產品

當文歷餅店突宣布結業 持優惠券客人可月底前到分店換領產品

由紐約「全球最佳甜點主廚」Dominique Ansel 來港開設的「當文歷餅店」，今日（8日）突然在社交平台宣布全線結業。餅店由疫情初期進駐香港，以創新手法，製作具本式特色的蛋糕及麵包，包括波蘿油造型的椰子蛋糕及益力多樽的奶茶曲奇杯等，並會就不同節日推出富有特色的蛋糕，成為本地著名的打卡餅店，更被譽為「一生一定要去一次的麵包店」！餅店表示，目前持有當文歷餅店優惠券的朋友，可於今個月月底(131)或之前，到當文歷餅店分店換領產品。

當文歷餅店突宣布月底結業 持優惠券客人可月底前到分店換領產品

當文歷餅店突宣布月底結業 持優惠券客人可月底前到分店換領產品

「當文歷餅店」進駐香港5年，以創新手法製作具本式特色的蛋糕及麵包，例如山楂餅及檸檬茶蛋糕，餅店高峰期有3間分店，目前只餘下金鐘太古廣場和中環H Queen’s兩間分店。

餅店今日於社交平台宣布結業，惟未有交代原因，「當文歷餅店於疫情初期進駐香港，一直以嚟都貫徹創新、富玩味的風格，用心以香港客人為本帶來一系列獨一無二嘅蛋糕及麵包。」品牌由益力多樽造型嘅港式奶茶曲奇杯、「經典童年回憶」蛋糕系列、熱辣辣嘅「炒栗子」瑪德蓮到菠蘿包造型嘅椰子熱情果蛋糕同麻糬花生甜酥，將本地飲食文化融入甜點創作，向香港文化、傳統及口味致敬。「我哋深感榮幸有機會喺香港同大家攜手共渡過去嘅困難時刻，希望透過當文歷餅店嘅麵包同糕點都能夠與大家分享簡單嘅喜悅☺️當文歷餅店團隊喺呢度正式同大家講聲再會👋🏼，後會有期。」

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帖文又指，目前「持有當文歷餅店優惠券嘅🎟️朋友，請於2024131日或之前來臨當文歷餅店分店換領產品；如有需要，亦可以電郵至 [email protected] whatsapp 852-9860-5003 聯絡我哋嘅客服人員。最後，再一次向一直以來支持我哋嘅各位送上祝福及感謝。」

當文歷餅店突在fcaebook宣布月底結業 當文歷餅店突在fcaebook宣布月底結業 當文歷餅店高峰期有3間分店。

網民：打卡一兩次乜都夠

當於當文歷餅店結業，不少網民大感可惜，「中環分店牛角包應該係我香港食過最好食既 bakehouse Gontran Cherrier 輸當文歷十條街」，不過亦有網民認為餅店欠新意，「好似咁多年都冇乜轉過款 打卡一兩次乜都夠」、「造型係好靚，可惜真係唔啱我口味，有啲款食落好普通。」

「當文歷餅店」分店：

📍H Queens旗艦店：中環皇后大道中 80 H Queens地下 2 號舖

📍金鐘太古廣場店：香港金鐘道 88 號太古廣場 2 Area 2L 號舖

 

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