當文歷餅店「經典童年回憶」蛋糕系列 最平$68起 100％神還原士多啤梨山+小熊餅

當文歷餅店by Dominique Ansel向來多攪作！上年推出的「經典童年回憶」蛋糕系列深受歡迎，今個夏天品牌再接再厲，推出兩款全新經典零食蛋糕，分別有令大人小朋友看見都蜂擁而至的「士多啤梨山」及造型超可愛的「香印提子啫喱豆」，別緻造型再配搭特別味道，為各位的童年回憶添上新色彩！

當文歷餅店by Dominique Ansel新蛋糕

當文歷餅店by Dominique Ansel今次推出的新產品造型超吸睛，必試士多啤梨山－士多啤梨海綿蛋糕，每件$68，三角形的士多啤梨朱古力是深受大家喜愛的兒時零食之一，可愛朱古力士多啤梨山造型外殼裡盛載着鮮甜的士多啤梨、士多啤梨果醬、士多啤梨及朱古力海綿蛋糕，搭配濃郁的雲呢拿馬斯卡彭忌廉，甜絲絲的味道人人都喜愛！香印提子啫喱豆則是提子椰香班蘭海綿蛋糕，每件$68，蛋糕外殼以 66% 黑朱古力製成，內裡載滿自家製椰子慕絲、鬆脆的椰子脆片和班蘭海綿蛋糕，頂層放上晶瑩剔透的香印提子啫喱，重新演繹經典零食！另外還有小熊餅－榛子朱古力蛋糕（件裝蛋糕 $68，原個蛋糕 $550）、山楂餅－山楂梳乎厘芝士蛋糕（件裝蛋糕 $68，原個蛋糕 $550）以及當仔杯麵－焦糖咖啡奶茶蛋糕，無論是一人享受又或是一班人分享都同樣適合！

當文歷餅店 by Dominique Ansel

尖沙咀海港城店

地址：尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G63A 號舖



金鐘太古廣場店

地址:香港金鐘道 88 號太古廣場 2 樓 Area 2L 號舖



ifc 期間限定店

地址：中環 ifc 國際金融中心商場 1 樓 1025B 號舖 （只供外賣）



H Queen’s 旗艦店

地址：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 地下 2 號舖