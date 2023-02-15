疫情放寬後 兒童外遊精選推介【持續更新】

為親子出遊作準備 Combi 全新成長型汽車座椅 以細節給寶寶舒適乘坐體 驗 香港道路擠擁，車況繁忙，父母與幼兒外出時面對重重危機。當行車時發生衝擊，如沒有安裝汽車安全座椅，寶寶更容易造成傷害。 此外，香港天氣潮濕悶熱，一般汽座容易出現流汗，摩擦、濕背等問題，令寶寶坐不住，為父母帶來不少困擾‥‥‥日本著名嬰兒品牌Combi明白父母對於汽車座椅的需求，推出全新成長型汽座Joytrip Advance ISOFIX，通過1-11歲全ECE R129測試，以巧妙設計讓父母更容易安裝使用，更適合不同車型使用，是注意行車安全父母的首選！ 通過最新、最嚴格歐洲標準 ECE R129 確保小孩安全 Joytrip Advance ISOFIX汽座以「身高」作為量度因素， 貼合不同體型的小孩，確保其安全；亦在以往前後衝擊 測試的基礎上，加強針對兩側車門的衝撃測試，確保防 護效果。衝擊測試採用附有測量感測器的新生兒假人偶， 加上防護來自四方的危險，可更精密地測量施加於寶寶 身體的負荷。此外，汽座配備Combi獨家的EggShock超衝擊吸收素材，可吸收震動與衝擊，安全地保護寶寶脆弱的頭部。

採用 ISOFIX 單一式安裝 延長汽座使用期 全新成長型汽座設有幼童〈4歲前〉專用的五點式安全帶，4歲後也可直接套用汽車上的三點式安全帶，適合身長76cm至150cm的1至11歲小孩使用，大大延長汽座使用期，提高實用性。 此外，Combi為成長型汽座的肩寛位置加大至38cm，以開闊式座設計釋放腰臀空間，讓寶寶長大後乘坐仍感舒適，適合體型較大寶寶及成長期幼童，為提供寶寶無拘束及舒適的乘坐體驗。

以輕巧體積提升車內空間感 大車小車皆適用 汽座可摺疊收納，操作方便簡單，讓父母可 以靈活應用車廂空間，無論是放個人物品，或是嬰兒用品亦可。此外，7.3kg的輕量設計讓媽媽即使一人，也能輕鬆提取安裝。

3D 蜂窩式波型棉墊及透氣椅背 透氣物料適合香港悶熱潮濕的氣候，確保透氣排汗，不會有摩擦、濕背等問題，完美解決炎夏或長途車帶來的困擾，呵護寶寶幼嫩的肌膚。

JcoNAT 原生除菌液無酒精消毒產品系 列 能 對抗亞變種 Omicron BQ 、 XBB 適合兒童外遊使用 隨著本港及各國陸續放寬旅遊限制，大家都已經計劃好出外旅遊。然而，各國再現棘手Omicron新變種BQ.1.1、XBB，恐引爆全球新一波疫情。因此，外遊時並不能夠就此鬆懈，各種防疫措施仍然不可或缺。JcoNAT原生除菌液無酒精消毒產品系列是食品级消毒劑(符合美國EPA規格)，通過EN14476國際認證測試，產品實證可殺滅亞變種Omicron BQ、XBB新冠病毒，同時適合寵物、兒童使用。JcoNAT的原生除菌液特設60ml輕便裝、JcoNAT手持式消毒噴槍等不同容量，無論是攜帶上飛機或是酒店消毒都同樣方便。 外遊防護首選 殺滅亞變種 Omicron BQ 、 XBB JcoNAT的原生除菌液經實國際測試機構測試有效殺滅常見細菌、病毒、真菌及芽孢菌，最高可達99.999%，殺菌力比漂白水相比更快更有效。其有效成分HOCl (次氯酸)，不含酒精及防腐劑，性質溫和，安全無害。消毒同時能呵護雙手。使用後會自然分解成水，不造成二次污染，非常環保。60ml輕便裝方便攜帶上飛機，小巧輕便，絕對是旅程中的最佳抗菌戰友。JcoNAT原生除菌液可用於消毒噴霧擦拭自己的座位，尤其是座椅扶手、用餐托盤、安全帶及洗手間。因為這些地方都有不同乘客使用過，暗藏著很多病菌。除此之外，進食前亦可用搓手液消毒雙手，減低感染的風險。JcoNAT原生除菌液亦備有250ml裝，配以手持式消毒噴槍使用，可直接噴灑消毒酒店房間的每一個角落。讓你的旅程住得安心、愉快和充實！