白恤衫變黃怎麼辦？白醋/梳打粉等8個清洗方法告別汗漬血漬

白衫發黃難洗 8個白衫污漬清洗處理法助你告別汗漬/豉油漬！｜生活冷知識

白色衣服特別容易沾上各種污漬，而沾上污漬後不但特別明顯，同時亦不易去除。以下就教大家使用白醋/梳打粉等8個白衫污漬的清洗處理法，無論是汗漬或豉油漬，全部都能快速去除！ 洗白色衫｜發黃 白色衣服穿着一段時間後，便會開始出現發黃的情況，建議可以先將衣服放在加入梳打粉、牙膏和食鹽的溫水中浸泡20分鐘，然後再按照平常洗衣服的程序放進洗衣機清洗，這樣便可以有效解決衣服發黃的問題。

洗白色衫｜衣領汗漬 白色衣服的衣領特別容易因頸部的汗漬而導致變黃，只需要將梳打粉和白醋加入一盤熱水內，然後放入衣服浸泡半小時後搓洗便可把陳年汗漬消除。 洗白色衫｜發霉 香港天氣潮濕，如果儲存衣服的方式不當，衣服便有機會出現發霉的問題，而針對發霉的情況，可以在溫水中加入適量的牙膏、食鹽、白醋和洗衣粉，攪拌均勻後便放入衣服浸泡5分鐘搓洗即可去除霉點。不過如果衣服發霉的情況嚴重，最好還是丟掉衣服，以免影響健康。

洗白色衫｜油漬 進食或煮飯時特別容易沾上油漬，而油漬比起一般污漬更為頑固，因此直接放入洗衣機可能無法完全清除，建議可以先用酒精及洗衣液搓洗油漬，然後按照平日的洗衣服程序清洗衣服，便可以完全去除白衣上的油漬。 洗白色衫｜唇膏/底妝 與卸妝同一道理，清理唇膏、底妝等因化妝品而引起的污漬時，可以利用洗面奶、卸妝液或牙膏揉搓清洗污漬，待污漬被泡泡帶走後再用清水清洗乾淨即可。

洗白色衫｜血漬 有時候可能會因鼻血、月經、割傷等讓衣服沾有血漬，情況輕微可以在清水加入食鹽和白醋搓洗，情況嚴重則可直接用雙氧水泡洗，不過清洗血漬最重要便是盡快清洗，當血漬在衣物上的時間越耐，清洗的時間便要更多。同時需要留意熱水會讓血液中的蛋白質凝固，反而令血漬更難清除，所以最好以凍水來清洗血漬。

洗白色衫｜醬汁漬/豉油漬 清洗由於食物醬汁而引起的污漬，其實可以利用當作洗碗的原理清洗，將洗潔精直接擠在汙漬處，反覆搓揉衣物直至汙漬變淺，再用清水清洗乾淨即可。而且與洗碗時同理，熱水的清洗及去油效果比冷水更好，所以建議最好使用熱水來清洗醬汁或豉油漬。 洗白色衫｜茶漬/果汁漬 由於茶漬屬於單寧酸類污漬，所以盡量不要利用帶有鹼性的物質清洗，否則不但無法去除茶漬，還會容易在衣服上留下痕跡。因此針對茶漬或果汁漬，比起使用洗潔精或洗手液，最好還是使用清水大量沖洗，特別是利用熱水可以有效中和其色素，讓污漬逐漸變淺，最後再用正常的清洗程序洗衣服即可。