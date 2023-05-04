白滑肌膚｜初夏身體護理 修腰擊脂/抗衰老/去角質/滋潤沐浴

踏入5月，天氣逐漸回暖，小背心、短褲及泳衣準備上場，是時候好好護理身體肌膚，今次介紹一系統去角質、擊脂、抗衰老的身體護理產品，為迎接夏日做好準備！
輕熟齡擊脂｜Clarins 擊脂塑型霜
CLARINS第一代擊脂塑型霜Body Shaping Cream於1974年誕生，第5代擊脂塑型霜更於今年登場。新升級加入更強效成分，針對手臂、腰腹、膝蓋和臀部的頑固脂肪，打造更緊緻及纖細的身型，塑型霜質感軟滑不黏膩，非常適合按摩，用後能緊緻和深層滋潤肌膚，一支提供塑型、緊緻和保濕3重功效。
熟齡纖腹｜Clarins 極緻修腰乳液
女性由50歲左右、步入更年期時，體型開始因荷爾蒙變化而轉變，腰腹更易囤積脂肪，形成中央肥胖，因此需要更針對性的塑身護理產品。全新極緻修腰乳液採用多種針對腰腹和臀部脂肪的強效塑身成分，新加入有機日本柳杉萃取 ，減少腰部脂肪囤積，帶來纖腹效果；而雞冠花、冠笄花及植物咖啡因，則可加速代謝，有助收緊腹部和重塑腰線，打造更纖瘦線條；同時針對50歲後的皮膚鬆弛問題。用後可滋養、收緊和舒緩因荷爾蒙變化的脆弱肌膚。品牌更獨創按摩手法，令塑型效果更明顯。
亮澤去角質｜Dior J'adore Les Adorables 香薰美肌磨砂
J'adore Parfum d’eau以既舒適又天然的水漾配方，開啟細緻的香薰體驗，更延伸至身體護理之上，推出香薰美肌乳霜、亮澤美肌啫喱及全新的香薰美肌磨砂。磨砂蘊含棉花萃取和24k黃金粒子，遇水後會轉化為如乳液般的質感，能溫和去除角質，為肌膚帶來舒適感及光采，更散發令人愉悅的陣陣幽香，更可延續 J'adore香氣的餘韻。
抗糖化｜est Intensive Body Serum
「蛋白質糖化」是導致肌膚老化的主因，除面部外，亦會在全身發生連鎖反應，出現色斑、粗糙及蠟黃。est基於蛋白質糖化連鎖反應對全身肌膚的影響，突破性採用一體化抗老護理新概念，將尖端的面部保養美容科技延展到身體護理，研發出 Intensive Body Serum，促進體內「細胞自噬活性」，分解全身積累的糖化蛋白質，加速合成健康正常的蛋白質，提升細胞的年輕度，改善因年齡而衰退的蛋白質代謝功能。配合雙效滋潤，喚活全身肌膚，賦予年輕緊緻的水嫩柔滑感。為全身肌膚進行 #抗糖保養，#逆轉身體肌齡 。喚活身體肌膚年輕緊緻
滋潤沐浴｜LUSH 限定田園蜜語香氛皂
配方富含多種具軟膚功效的成分，洋溢甜蜜香氣，配方加入米糠油、藥蜀葵根漿、新鮮大蕉等，能釋出柔滑泡沫，為肌膚帶來極致滋潤呵護。
滋潤肌膚｜The Body Shop 活力佛手柑柑橘潤膚乳
佛手柑氣味洋溢著甜美陽光條息，十分適合春天容易疲倦睏乏的日子，除了佛手柑和柑橘精油，同時蘊含社群公平貿易的橄欖油、乳木果、芒果籽油及巴西果仁油，質感輕盈，可被迅速吸收。