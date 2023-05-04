白滑肌膚｜初夏身體護理 修腰擊脂/抗衰老/去角質/滋潤沐浴

踏入5月，天氣逐漸回暖，小背心、短褲及泳衣準備上場，是時候好好護理身體肌膚，今次介紹一系統去角質、擊脂、抗衰老的身體護理產品，為迎接夏日做好準備！

輕熟齡擊脂｜ Clarins 擊脂塑型霜

CLARINS第一代擊脂塑型霜Body Shaping Cream於1974年誕生，第5代擊脂塑型霜更於今年登場。新升級加入更強效成分，針對手臂、腰腹、膝蓋和臀部的頑固脂肪，打造更緊緻及纖細的身型，塑型霜質感軟滑不黏膩，非常適合按摩，用後能緊緻和深層滋潤肌膚，一支提供塑型、緊緻和保濕3重功效。