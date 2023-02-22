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2023-02-22 17:15:00

白色情人節｜在家做調酒師！1664 Blanc夥獲獎調酒師 創作簡易雞尾酒

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白色情人節｜在家做調酒師！1664 Blanc夥獲獎調酒師 創作簡易雞尾酒

白色情人節｜在家做調酒師！1664 Blanc夥獲獎調酒師 創作簡易雞尾酒

情人節剛過去，隨即迎來向摯愛回禮的白色情人節。來自法國的啤酒品牌1664 Blanc，夥拍本地著名調酒師Jade Lau，創作兩款白色情人節雞尾酒，蜜運中的戀人可親自調配與愛侶分享，而單身一族亦可調制合意的雞尾酒，享受「一人之境」的獨處時光。

1664 Blanc × Jade Lau 白色情人節雞尾酒

1664 Blanc × Jade Lau 白色情人節雞尾酒

檸檬清香 + 淡花香白啤酒  創作清新雞尾酒

1664 Blanc白啤酒散發淡淡清新檸檬果香，配搭輕淡隱隱的花香，非常適合用來調制雞尾酒。1664 Blanc最近邀請本地獲獎女調酒師Jade Lau，揉合1664 Blanc白啤酒和白色情人節的主題、靈感及調酒技藝，創作兩款口味清新的白啤雞尾酒。Jade Lau曾在「Italicus 雞尾酒大賽」和「國際中國白酒雞尾酒調酒師大賽」獲得殊榮，個人擅長以特色材料注入創作，製作切合心情又別具特色的雞尾酒。兩款白色情人節雞尾酒的做法均加入了柑橘類材料，微甜小酸的口味更突顯1664 Blanc 的水果香氣，令高雅品味昇華。

1664 Blanc × Jade Lau 白色情人節雞尾酒

1664 Blanc × Jade Lau 白色情人節雞尾酒

兩款白色情人節雞尾酒教學公開

第一款帶有淡淡花香的Blossom Love，加入利萊白酒(Lillet Blanc)、倫敦乾琴酒(London Dry Gin)及柚子酒，材料較多元化，製作過程中需要使用調酒器，令調製過程更添儀式感，打造充滿清新感覺的白啤雞尾酒。而另一款名為Fresh Breeze的材料和製作過程則簡單易學，適合既想展現心意，又簡易不會失手的人士。

1664 Blanc × Jade Lau 白色情人節雞尾酒｜1664 Blanc Blossom Love

材料：

．小麥白啤酒 15 毫升

．倫敦乾琴酒 45 毫升

．檸檬汁 22.5 毫升

．調酒用糖水 15毫升

．橙味苦艾酒 2 dash

．利萊白酒 15 毫升

．柚子酒 20 毫升

 

即睇1664 Blanc Blossom Love 食譜👇🏻👇🏻👇🏻

在調酒器內加冰，加入倫敦乾琴酒、檸檬汁、調酒用糖水、橙味苦艾酒、利萊白酒 及 柚子酒。 蓋上調酒器並搖動直至混合，直至調酒器表面出現水霧，一般約30 秒，在杯中倒入雞尾酒。 再倒上1664 Blanc，放上食用花點綴。

1664 Blanc × Jade Lau 白色情人節雞尾酒｜1664 Blanc Fresh Breeze

材料：

．小麥白啤酒 45毫升

．龍舌蘭酒 45毫升

．青檸汁 20毫升

．西柚汁 45毫升

．調酒用糖水 15毫升

即睇1664 Blanc Fresh Breeze 食譜👇🏻👇🏻👇🏻

在杯中加入龍舌蘭酒、青檸汁、西柚汁 及 調酒用糖水。 加入冰塊攪拌數秒至充分混合，再倒上1664 Blanc。 最後撒上西柚皮屑作裝飾。
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