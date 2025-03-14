白色情人節將至，朗豪坊與SONY MUSIC合作，於商場12樓開設Always Need Love Songs 愛情事務所，SONY MUSIC旗下歌手將擔任愛情顧問，3月16日一眾歌手陳柏宇、黃妍、葉巧琳等將於朗豪坊大唱情歌！更設籤文扭蛋機抽出愛情運勢，亦有機會獲取歌手的即影即有。朗豪坊更與多間商戶推獨家購物優惠，大家可以打完卡後以驚喜價入手情人節禮物，即睇詳請。

Always Need Love Songs 愛情事務所

SONY MUSIC全新情歌企劃《A.N.L.S.》實體化登陸朗豪坊！由即日起至3月16日期間，朗豪坊12樓將設立「Always Need Love Songs 愛情事務所」，現場設有四大專區：愛情錦囊一番賞、愛情運勢籤文扭蛋、強帖留名交流區、Free Snap。「一番賞」有機會獲得歌手簽名即影即有或歌手為你度身訂造的愛情建議影片；而7部「籤文扭蛋機」為身處不同愛情狀況的各位，抽出愛情運勢；「留名交流區」讓有心人貼上照片作配對，最適合用來放閃或告白；而「Free Snap」設有7款情歌打卡鏡，影相打卡一流。

3月16日當日，SONY MUSIC 旗下一眾歌手陳柏宇、黃妍、葉巧琳、力臻、Michael C、KING 吳崇銘及布志綸將會於愛情事務所擔任愛情顧問，首次現場演繹《A.N.L.S.》7 首情歌。