白色情人節將至，朗豪坊與SONY MUSIC合作，於商場12樓開設Always Need Love Songs 愛情事務所，SONY MUSIC旗下歌手將擔任愛情顧問，3月16日一眾歌手陳柏宇、黃妍、葉巧琳等將於朗豪坊大唱情歌！更設籤文扭蛋機抽出愛情運勢，亦有機會獲取歌手的即影即有。朗豪坊更與多間商戶推獨家購物優惠，大家可以打完卡後以驚喜價入手情人節禮物，即睇詳請。
Always Need Love Songs 愛情事務所
SONY MUSIC全新情歌企劃《A.N.L.S.》實體化登陸朗豪坊！由即日起至3月16日期間，朗豪坊12樓將設立「Always Need Love Songs 愛情事務所」，現場設有四大專區：愛情錦囊一番賞、愛情運勢籤文扭蛋、強帖留名交流區、Free Snap。「一番賞」有機會獲得歌手簽名即影即有或歌手為你度身訂造的愛情建議影片；而7部「籤文扭蛋機」為身處不同愛情狀況的各位，抽出愛情運勢；「留名交流區」讓有心人貼上照片作配對，最適合用來放閃或告白；而「Free Snap」設有7款情歌打卡鏡，影相打卡一流。
3月16日當日，SONY MUSIC 旗下一眾歌手陳柏宇、黃妍、葉巧琳、力臻、Michael C、KING 吳崇銘及布志綸將會於愛情事務所擔任愛情顧問，首次現場演繹《A.N.L.S.》7 首情歌。
商戶推獨家購物優惠
適逢白色情人節，朗豪坊內多間商舖準備連串精彩購物禮遇。
Kiehl's Since 1851：醫學維C淨白乳液套裝 HK$540 (價值HK$758)
L'Occitane en Provence：由即日起至3月16日，購買花藝香系列產品2件即享9折優惠；3件或以上即享85折優惠。
THE BODY SHOP：購買指定片裝面膜，即享買三送二優惠。
Fresh：購買任何紅茶抗皺緊緻系列面膜100ml，即送Fresh 潔面護理套裝(價值HK$175) 。
#CCCCCc Concept Store：由即日起至3月16日，購物滿HK$250即享95折及3%購物金回贈。
PANDORA：於3月14日當日購買正價飾品滿$680，即可獲贈限量玫瑰香薰牌乙份。
高達6小時免費泊車
逢周日至周四於朗豪坊食肆消費滿$400，即享高達6小時免費泊車。顧客只要憑最多2張即日機印消費單據滿$200，便可獲2小時起的泊車禮遇，於食肆消費更可升級獎賞，延長免費泊車時數。