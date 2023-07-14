白飯之亂｜大學生「吃不飽」Google狂負評小餐廳致結業 被全民譴責仲口硬：我們有評論的權利！

大學生總是會成群結隊地岀現，加上又會有不同的莊務活動。若果是正值入學週，各種的迎新活動的強度更是會令他的飢腸轆轆。而近日台灣的國立臺北科技大學的資財營就被「大道創意料理快炒」的老闆向媒體爆料，指30多人的大學生們因他店內免費白飯補給時間不夠快，而於店家的Google評論狂打1星負評。

白飯羅生門｜大學生Google負評餐廳只因免費白飯不夠吃 被全民譴責仲口硬：店家也有錯！ 1. 資財營大學生拒認錯 因該老闆向媒體爆料後，社會輿論一面倒指責學生。而資財營的大學生們一開始也企硬，只發岀了一則聲明，稱「工作人員當天共27位消費6900元，攤帳時我們每人付了255元，255元只能平均吃到1.2個小碗的飯量，我們覺得十分不合理」，認為用餐者有留言評論的權利，覺得這並無不妥。

2. 聲明激起更大罵聲終不情願道歉 沒想到聲明後反而遭網友更大的批評，故他們不久後便將第一篇聲明刪除，並到餐廳致歉、和解，並上傳與老闆的合照。可後來又有人爆料指學生那天消費帳單金額為6,140元，非學生於聲明中講的6,900元，加上合照中大學生嬉皮笑臉的樣子更令廣大群眾認為他們沒有誠意。

3. 大學老師力撐學生 資財營又發聲明指老闆抹黑事實 後來因大學老師於網上力撐學生，指「誰不會犯錯，但一定要勇於認錯道歉，請酸民別再酸。你們要說資財系是吃飯系，我欣然接受；因為我們系畢業的校友，本來就可以飯吃的很多很飽，謝謝！」該文一出再次引起網友爭議。後來不知是否有老師的撐腰，大學生更拍片回擊稱「我們絕對不是飯桶系，也絕對不是只值1.3顆星的飯桶營」。

4. 老闆放岀「補飯」CCTV 後又反口稱搞錯日子 餐廳老闆更放岀補飯的監視器畫面，並以「這不是在補飯嗎？」反擊學生，不過之後又更改內容，表示「監視器時間沒調準所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。