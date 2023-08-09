百佳優惠｜百佳「快閃星期三」 $5換購卡樂B蝦條/維他檸檬茶$10一排

百佳超級市場逢周三都會舉行「快閃星期三」活動，今日只要$5就可以換購「卡樂B燒烤味蝦條」！香濃的燒烤味配上鮮蝦條，咬落去脆卜卜又惹味，相信是不少人的All time favorite！現只要跟著以下3個步驟，就可以$5換購卡樂B燒烤味蝦條90克一包。 百佳快閃星期三｜ $5 換購卡樂 B 蝦條

攞優惠券步驟： 1️⃣讚好 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK 2️⃣留言「快閃星期三」，即可獲得優惠券 3️⃣憑優惠券 買任何產品即可以 $ 5 換購卡樂B燒烤味蝦條90克一包 優惠期至2023年8月15日。優惠券數量有限，送完即止。優惠券派發以主辦單位電腦紀錄時間為準，優惠券會經 Facebook messenger發送。優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖 (EMax九展店舖除外)及指定店舖。以每張發票計算。