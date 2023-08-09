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2023-08-09 15:16:40

百佳優惠｜百佳「快閃星期三」 $5換購卡樂B蝦條/維他檸檬茶$10一排

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百佳優惠｜百佳「快閃星期三」 $5換購卡樂B蝦條/維他檸檬茶$10一排

百佳優惠｜百佳「快閃星期三」 $5換購卡樂B蝦條/維他檸檬茶$10一排

百佳超級市場逢周三都會舉行「快閃星期三」活動，今日只要$5就可以換購「卡樂B燒烤味蝦條」！香濃的燒烤味配上鮮蝦條，咬落去脆卜卜又惹味，相信是不少人的All time favorite！現只要跟著以下3個步驟，就可以$5換購卡樂B燒烤味蝦條90克一包。

百佳快閃星期三｜$5換購卡樂B蝦條

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攞優惠券步驟：

1️讚好 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

2️留言「快閃星期三」，即可獲得優惠券

3️憑優惠券 買任何產品即可以 $ 5 換購卡樂B燒烤味蝦條90克一包

優惠期至2023815日。優惠券數量有限，送完即止。優惠券派發以主辦單位電腦紀錄時間為準，優惠券會經 Facebook messenger發送。優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖 (EMax九展店舖除外)及指定店舖。以每張發票計算。

百佳快閃星期三｜$5換購卡樂B蝦條

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百佳超級市場快閃星期三｜補貨優惠 維他檸檬茶$10一排

另外，不少精明消費者都會趁星期三補貨！今期檸檬茶、意粉、牛奶都有優惠，其中蜜糖/SUPER ICY的維他檸檬茶250毫升6包裝，優惠價$40/4排，平均每排只需$10！而DE CECCO 長通粉或意大利粉，只要$22一包！

💖維他(蜜糖/SUPER ICY)檸檬茶250毫升6包裝，優惠價$40/4排，平均$10/

💖BINGGRAE(香蕉味/士多啤梨味)牛奶飲品200毫升6包裝，優惠價$82.9/2排，平均$41.5/

💖DE CECCO 長通粉/意大利粉500克，優惠價$43.9/2包，平均$22/

💖PHYSIOGEL 潔美淨低敏清爽修護乳400毫升，優惠價$279/

優惠期至202389日。優惠只適用於PNS網購。優惠不適用於店取易服務。優惠以每張訂單計算。圖片只供參考。優惠受條款及細則約束。

掃貨傳送門：https://bit.ly/3qlkKIK

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