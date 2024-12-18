百佳印花換購VISIONS廚具低至19折 換走晶鑽鍋/限定Snoopy系列

正所謂工欲善其事，必先利其器，想展示自己的廚藝功架，首先需要一副好廚具幫助大顯身手！即日起，百佳電子印花換購活動「VISIONS極致工藝•展現煮食新領域廚具系列」現已開始，易賞錢App會員專享，消費滿$50即可獲得印花，集齊印花後可享低至19折換購三個系列共10款產品，即睇內文了解詳請。

19 折換走 VISIONS 廚具

易賞錢App會員於全線百佳及旗下超市品牌門市或PNS網購每購物滿$50，即可獲贈電子印花1個。儲滿指定電子印花，即可以以優惠價於門市換購VISIONS三個系列，總共10款產品，優惠低至19折。

Metal Cookware 系列鍋具

鍋具採用日本認證的三層耐磨不沾表層，經日本 JIS S 2010 標準測試，可承受 100 萬次金屬鑊鏟碰撞摩擦，具有卓越的耐用性和不黏性能，易於清潔。此外，其四層鍋身結構設計能均勻快速地傳熱，節省烹飪時間。該系列包括煎炒鍋、深煎鍋、燉鍋和玉子燒煎鍋等多種鍋具，全面滿足各種烹飪需求。

VISIONS晶鑽雙耳深鍋 3.5L

VISIONS晶鑽鍋採用革命性玻璃陶瓷材料製成，能承受高達400°C的溫差，非常適合長時間在明火上烹煮。透明琥珀色的鍋身，方便隨時查看烹調情況，獨特的棱角設計和鑽石形鍋蓋手柄，令外形更優雅美觀。

Snoopy Bold 保鮮盒/保溫杯

特別限定版系列，採用經典卡通人物 Snoopy 作為設計主角，增添可愛感覺。保鮮盒由可微波不銹鋼材質製成，方便加熱及容易清洗；而保溫杯採用304不鏽鋼真空隔熱構造，有助長時間保溫保冷。