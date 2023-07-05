百佳快閃星期三｜百佳7月5日快閃優惠 $35換購1664 x 姜濤限量版白啤/會員最高享88折

百佳超級市場逢周三都有「快閃星期三」活動，讓大家以優惠價錢購買指定品牌產品，有時更有免費贈品！百佳今日就公布7月5日的快閃優惠，即睇詳情，3招輕鬆攞優惠券。
7月5日百佳超級市場快閃星期三｜$35換購1664 x 姜濤限量版白啤酒
飲啤酒都可以體驗法式生活態度 Kronenbourg 1664以最優啤酒花製作而成，務求帶來柔滑口感及悠長餘韻，今次的優惠更是聯乘姜濤限量版，可以$35換購！一眾姜糖記得睇以下領取方法！
拎優惠券步驟：
1. 讚好 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK FB專頁
2. 留言「快閃星期三」，即可獲得優惠券
3. 憑優惠券買任何產品即可以 $35 換購1664 x 姜濤限量版白啤酒500毫升4巨罐裝1排
百佳超級市場快閃星期三｜優惠產品
除了Kronenbourg 1664 ｘ 姜濤限量版，另有湯力水、橄欖油、蘇打餅及漱口水做緊優惠。
百佳超級市場快閃星期三｜PNS會員快閃折扣日
百佳同步推出「PNS會員快閃折扣日」，有一日快閃優惠，買滿指定金額，即享豐富禮遇。
．買滿$900或以上使用送貨服務，輸入優惠碼「DH23」即享9折。
．買滿$1,200或以上使用送貨服務，輸入優惠碼「DH14」即享88折。
*優惠只適用於7月5日。優惠只適用於PNS網購。優惠不適用於店取易服務。每位顧客可以使用優惠碼多過一次。DH23最高可享$90折扣。DH14最高可享$144折扣。
百佳超級市場快閃星期三｜PNS網購新客優惠
如果你是新客戶，從來未上PNS網購買嘢，只有買滿指定金額就即時享有折扣優惠，仲可同朋友夾單。
．買滿$350或以上使用送貨服務
．輸入優惠碼「NEW9」即享9折