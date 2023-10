百佳新推「綠色生活用品系列」電子印花免費換領！熊貓公仔/保溫樽/雨傘/背包/購物袋

百佳印花|百佳超級市場將於亞洲市場首次推出全新的「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花換領計劃,透過一系列百佳獨家的環保日常休閒活動用品,鼓勵大家「共同祝福未來,實踐綠惜生活」。為隆重其事,百佳更邀請到一向身體力行支持環保的謝安琪的愛女張靖Kakaball拍攝宣傳片。新系列有一共8款的休閑戶外及旅遊用品,全部都實用又型格,配合綠色時尚,無論送禮還是自用都是不錯的選擇。立即睇如何換購!

「WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花免費換領計劃

是次「WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」產品主打「循環再造,綠色生活時尚」的概念,一共8款主要使用再生物料製成的休閑戶外加旅遊用品,將 Go Green 概念完美融入日常生活。設計方面,為配合綠色時尚,一系列產品包含兩款花紋設計 ──「流動綠光條紋」帶出綠色生活的低調時尚韻律;而「熱帶雨林綠葉」花紋則帶出大自然的勃勃生機。系列多個產品更獲得德國萊茵TÜV綠色產品認證,確保產品的主要物料是由回收塑膠樽製成的。產品兼具時尚實用與永續意念。產品的布料主要使用再生塑膠樽製成,並有標示製作該產品所需的再生塑膠樽用量,讓大家在使用產品之餘,更感受到為環保做出的貢獻。

「WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花免費換領計劃將橫跨多個節日包括冬至、聖誕、農曆新年和情人節,一衆熱愛地球的大眾不妨選購這個系列的綠色生活用品,推動循環經濟之餘,更可為家人及朋友送上特具意義的祝福,同時促使大眾把環保融入生活之中,一舉多得!