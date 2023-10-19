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生活
2023-10-19 19:00:00

百佳新推「綠色生活用品系列」電子印花免費換領！熊貓公仔/保溫樽/雨傘/背包/購物袋

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百佳新推「綠色生活用品系列」電子印花免費換領！熊貓公仔/保溫樽/雨傘/背包/購物袋

百佳新推「綠色生活用品系列」電子印花免費換領！熊貓公仔/保溫樽/雨傘/背包/購物袋

百佳印花｜百佳超級市場將於亞洲市場首次推出全新的「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花換領計劃，透過一系列百佳獨家的環保日常休閒活動用品，鼓勵大家「共同祝福未來，實踐綠惜生活」。為隆重其事，百佳更邀請到一向身體力行支持環保的謝安琪的愛女張靖Kakaball拍攝宣傳片。新系列有一共8款的休閑戶外及旅遊用品，全部都實用又型格，配合綠色時尚，無論送禮還是自用都是不錯的選擇。立即睇如何換購！

「WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花免費換領計劃

是次WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列產品主打「循環再造，綠色生活時尚」的概念，一共8款主要使用再生物料製成的休閑戶外加旅遊用品，將 Go Green 概念完美融入日常生活。設計方面，為配合綠色時尚，一系列產品包含兩款花紋設計 ──「流動綠光條紋」帶出綠色生活的低調時尚韻律；而「熱帶雨林綠葉」花紋則帶出大自然的勃勃生機。系列多個產品更獲得德國萊茵TÜV綠色產品認證，確保產品的主要物料是由回收塑膠樽製成的。產品兼具時尚實用與永續意念。產品的布料主要使用再生塑膠樽製成，並有標示製作該產品所需的再生塑膠樽用量，讓大家在使用產品之餘，更感受到為環保做出的貢獻。

「WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花免費換領計劃將橫跨多個節日包括冬至、聖誕、農曆新年和情人節，一衆熱愛地球的大眾不妨選購這個系列的綠色生活用品，推動循環經濟之餘，更可為家人及朋友送上特具意義的祝福，同時促使大眾把環保融入生活之中，一舉多得！

「綠色生活用品系列」8款產品

多功能收納包 保溫樽 背包 軟式拉桿箱
「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花換領詳情

「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花換領詳情

「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花換領計劃

活動日期：2023年10月20日 至 2024年3月7日

電子印花派發日期：2023年10月20日 至 2024年2月22日

地點：全線百佳超級市場、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL、food le parc、GOURMET或GREAT FOOD HALL

活動詳情易賞錢會員於週一至五購物每滿$60即可獲得電子印花一個；於週末購物滿$350可享雙倍電子印花！易賞錢VIP會員將於活動的第一週（2023年10月20 至 26日）尊享雙倍電子印花，會員更可以會員積分免費換領全系列各款產品！

百佳新推「綠色生活用品系列」電子印花免費換領

百佳新推「綠色生活用品系列」電子印花免費換領

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