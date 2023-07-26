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2023-07-26 14:14:16

百佳開倉｜百佳超市一連9日10間分店開倉優惠 食品/零食/美酒/日用品大減價清貨

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百佳開倉｜百佳超市一連9日10間分店開倉優惠 食品/零食/美酒/日用品大減價清貨

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百佳「開倉」大減價！百佳宣布由即日起至83日，在全港10間分店開設「百佳倉」區域，以開倉價發售食品、零食、美酒及日用品，其中美酒及日用品更以最抵價錢發售，記得睇下文了解百佳倉地址！

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百佳開倉｜日用品、零食、紅酒減價清貨

由官方照片所見，「百佳倉」有齊各式食品、飲料、日用品，如薯片零食、杯麵、紅酒、洗潔精、洗衣液等，應有盡有，記得83日或之前去掃貨！

百佳超市「開倉」大減價 百佳超市「開倉」大減價 百佳超市「開倉」大減價

百佳開倉｜10大百佳倉地址

10間分店遍佈港九新界，要掃貨記得睇定地址！

香港

宏德居：香港柴灣道341-343號宏德居B座宏德居商場一樓

堅尼地城：香港堅尼地城卑路乍街23號堅城中心地下AB號舖

香港仔中心：香港香港仔南寧街13-23ac1地下19號舖

九龍

紅磡：九龍紅磡黃埔花園第3期地下26號舖

麗港城：九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城第一期商場地下

太子道：九龍九龍城太子道西352號民生商業大廈地下及地庫

新界

馬鞍山廣場2：新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3343-363號舖

粉嶺名都：新界粉嶺粉嶺車站路18號粉嶺名都地下11-15號舖

嘉湖：新界天水圍天恩路12-18+WOO嘉湖12220號舖

天平邨：新界上水天平路48號天平邨天平商場地下101號舖

百佳超市「開倉」大減價

百佳超市「開倉」大減價

百佳開倉｜百佳超市網店優惠

除了百佳倉開倉特賣，百佳超市亦有以下網店優惠，天氣熱唔想出街一樣可以網上購物！

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