百佳開倉｜百佳超市一連9日10間分店開倉優惠 食品/零食/美酒/日用品大減價清貨

百佳「開倉」大減價！百佳宣布由即日起至8月3日，在全港10間分店開設「百佳倉」區域，以開倉價發售食品、零食、美酒及日用品，其中美酒及日用品更以最抵價錢發售，記得睇下文了解百佳倉地址！

百佳開倉｜日用品、零食、紅酒減價清貨 由官方照片所見，「百佳倉」有齊各式食品、飲料、日用品，如薯片零食、杯麵、紅酒、洗潔精、洗衣液等，應有盡有，記得8月3日或之前去掃貨！

百佳開倉｜ 10 大百佳倉地址 10間分店遍佈港九新界，要掃貨記得睇定地址！ 香港 宏德居：香港柴灣道341-343號宏德居B座宏德居商場一樓 堅尼地城：香港堅尼地城卑路乍街23號堅城中心地下A及B號舖 香港仔中心：香港香港仔南寧街13-23號ac1地下1及9號舖 九龍 紅磡：九龍紅磡黃埔花園第3期地下26號舖 麗港城：九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城第一期商場地下 太子道：九龍九龍城太子道西352號民生商業大廈地下及地庫 新界 馬鞍山廣場2：新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓343-363號舖 粉嶺名都：新界粉嶺粉嶺車站路18號粉嶺名都地下11-15號舖 嘉湖：新界天水圍天恩路12-18號+WOO嘉湖1期2樓220號舖 天平邨：新界上水天平路48號天平邨天平商場地下101號舖