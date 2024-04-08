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生活
2024-04-08 16:08:08

百佳首推「佳抵會員價」計劃 精選貨品低至7折/購物滿$100即減$20

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百佳超級市場首度推出「佳抵會員價」計劃，超過500款生活必需品，以優惠抵價發售，精選貨品更低至 7 折。即睇優惠詳情。

202445日起，易賞錢會員可於全線香港及澳門百佳門市及PNS網購，以固定價格購買逾500款生活必需品，百佳更保證相關產品於2024630日前抵價不變。「佳抵會員價」產品涵蓋糧油雜貨、新鮮食品、乾貨零食、清潔及個人護理等日用品，立即登記成為易賞錢會員，以超筍抵價購入各種日常必需品。

如果想抵上加抵，記得逢周三帶同長者咭或樂悠咭到百佳購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可享9折優惠。優惠詳情可瀏覽PNS網購及百佳Facebook專頁。

 

 

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・金御膳 A 級泰國香米 8 公斤裝 佳抵會員價 $82.9

・獅頭嘜純正花生油 900 毫升 4 支裝 佳抵會員價 $109.9

・農夫湖北/清遠雞蛋 12 隻裝 佳抵會員價 $27.9

・唯潔雅 3 層衛生紙 10 卷裝 佳抵會員價 $29

・各款出前一丁通心寶 80-90G 佳抵會員價 $12 3

・維他錫蘭檸檬茶 250 毫升 9 包裝 佳抵會員價 $18

・各款鴻福堂飲品 1.5 公升 佳抵會員價 $12

・各款李錦記廣東小菜及中國名菜系列 方便醬料包 50-80 佳抵會員價 $15 3

・嘉頓生命麵包 蜜糖雞蛋、含蛋白質、麥包 14 片裝 佳抵會員價 $15.5

CASTLE 洗衣粉 4.6KG 佳抵會員價 $38.9

・中國富士蘋果 佳抵會員價 $11.9 4

・佳之選 去骨雞上髀肉去皮、急凍雞上髀扒、急凍雞脊柳 佳抵會員價 $55.9 2

 

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另外，易賞錢App會員憑券於百佳旗下門市購物滿$100，即減$20，更有低至8折品牌優惠券，可於百佳門市及PNS網購使用。用法非常簡單，只要下載及登入易賞錢App後，按右下角「我的帳戶」，之後按「電子優惠券」，並在結帳時按使用優惠券，即可獲得優惠。

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