百佳首推「佳抵會員價」計劃 精選貨品低至7折/購物滿$100即減$20

百佳超級市場首度推出「佳抵會員價」計劃，超過500款生活必需品，以優惠抵價發售，精選貨品更低至 7 折。即睇優惠詳情。
由2024年4月5日起，易賞錢會員可於全線香港及澳門百佳門市及PNS網購，以固定價格購買逾500款生活必需品，百佳更保證相關產品於2024年6月30日前抵價不變。「佳抵會員價」產品涵蓋糧油雜貨、新鮮食品、乾貨零食、清潔及個人護理等日用品，立即登記成為易賞錢會員，以超筍抵價購入各種日常必需品。
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・獅頭嘜純正花生油 900 毫升 4 支裝 佳抵會員價 $109.9
・農夫湖北/清遠雞蛋 12 隻裝 佳抵會員價 $27.9
・唯潔雅 3 層衛生紙 10 卷裝 佳抵會員價 $29
・各款出前一丁通心寶 80-90G 佳抵會員價 $12 3 包
・維他錫蘭檸檬茶 250 毫升 9 包裝 佳抵會員價 $18
・各款鴻福堂飲品 1.5 公升 佳抵會員價 $12
・各款李錦記廣東小菜及中國名菜系列 方便醬料包 50-80 克 佳抵會員價 $15 3 包
・嘉頓生命麵包 蜜糖雞蛋、含蛋白質、麥包 14 片裝 佳抵會員價 $15.5
・CASTLE 洗衣粉 4.6KG 佳抵會員價 $38.9
・中國富士蘋果 佳抵會員價 $11.9 4 個
・佳之選 去骨雞上髀肉去皮、急凍雞上髀扒、急凍雞脊柳 佳抵會員價 $55.9 2 包
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