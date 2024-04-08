百佳首推「佳抵會員價」計劃 精選貨品低至7折/購物滿$100即減$20

百佳超級市場首度推出「佳抵會員價」計劃，超過500款生活必需品，以優惠抵價發售，精選貨品更低至 7 折。即睇優惠詳情。

由2024年4月5日起，易賞錢會員可於全線香港及澳門百佳門市及PNS網購，以固定價格購買逾500款生活必需品，百佳更保證相關產品於2024年6月30日前抵價不變。「佳抵會員價」產品涵蓋糧油雜貨、新鮮食品、乾貨零食、清潔及個人護理等日用品，立即登記成為易賞錢會員，以超筍抵價購入各種日常必需品。

如果想抵上加抵，記得逢周三帶同長者咭或樂悠咭到百佳購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可享9折優惠。優惠詳情可瀏覽PNS網購及百佳Facebook專頁。