百佳「攞頭獎 添佳運」抽獎 送$10,000旅行禮券/派8,000份$88優惠券

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活動期間，購買每週指定品牌產品或於PNS網購單次購物滿$50，即可分別再獲得額外抽獎機會，即單次交易最高可獲抽獎機會3次，中獎機率大大增加。第一周指定品牌產品如下，其他週數指定品牌產品可緊貼pns.hk或百佳Facebook專頁公佈。

每日大派逾 8,000 份獎品

百佳更準備逾8,000份禮品每日放送，由即日起至1月30日，易賞錢App會員於每日上http://promotion.pns.hk 進行登記，即可領取$88 PNS網購電子優惠券或門市限定指定產品優惠券，網購電子優惠券兌換期由2月10日至3月31日，而門市限定指定產品優惠券兌換期由即日起至2月13日。每人每日限取一張優惠券，數量有限，派完即止。

「買禮券贈佳賞」 多買多慳

另外，由即日起至1月9日，只要於全線香港百佳及旗下超級市場門市購買指定$50面值禮券滿$2,500，立即贈您總值$200現金優惠券，包括8張$10百佳門市現金優惠券及2張$60 PNS網購現金優惠券，讓大家至抵至慳地購買百佳現金優惠券。