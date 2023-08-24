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2023-08-24 16:30:00

百佳「至愛品牌大賞投」大抽獎 送$2,000百佳禮券/海洋公園會籍/酒店餐券/Esso汽油券

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百佳「至愛品牌大賞投」大抽獎 送$2,000百佳禮券/海洋公園會籍/酒店餐券/Esso汽油券

百佳「至愛品牌大賞投」大抽獎 送$2,000百佳禮券/海洋公園會籍/酒店餐券/Esso汽油券

百佳舉行「至愛品牌大賞投」大抽獎，由即日起至914日，易賞錢會員在網上投票選出「至尊超市品牌」及「至尊家庭品牌」，即可參加抽獎，獎品總值逾600萬，包括百佳購物禮券、海洋公園水上樂園全年會籍、港島海逸君綽酒店美食禮券及Esso Synergy汽油券等。

百佳舉行「至愛品牌大賞投」大抽獎

百佳舉行「至愛品牌大賞投」大抽獎

易賞錢會員於全線香港百佳門市或PNS網購，單次購物滿$100，即可憑有效收據正本或電子收據截圖，用手機上promotion.pns.hk參加抽獎，於抽獎網站上載購物單據並投選至愛品牌，即有機會參加大抽獎，即可獲得1次抽獎機會。購買每周指定品牌產品，或於PNS網購單次購物滿$100，即可各自獲額外1次抽獎機會，意味單次交易可獲高達3次機會。

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大抽獎禮物包括海洋公園水上樂園全年Go Splash會籍(每份價值$2,280，共20)$2,000港島海逸君綽酒店美食禮券(20)$2,000百佳購物禮券(20)Esso 5,000 Smiles積分(40)Esso總值$840 Synergy汽油券(7,000)、百佳電子優惠券(180,000)

🎈參加方法🎈

1) 於百佳單次購物滿$100或以上

2) 用手機上 promotion.pns.hk 參加抽獎

3) 於抽獎網站上載購物單據並投選你嘅至愛品牌即有機會參加大抽獎*

*購買每周指定品牌產品，或於PNS網購單次購物滿$100或以上，即可獲額外1次抽獎機會；單次購物最多可獲3次抽獎機會

百佳舉行「至愛品牌大賞投」大抽獎

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