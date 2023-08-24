百佳「至愛品牌大賞投」大抽獎 送$2,000百佳禮券/海洋公園會籍/酒店餐券/Esso汽油券

百佳舉行「至愛品牌大賞投」大抽獎，由即日起至9月14日，易賞錢會員在網上投票選出「至尊超市品牌」及「至尊家庭品牌」，即可參加抽獎，獎品總值逾600萬，包括百佳購物禮券、海洋公園水上樂園全年會籍、港島海逸君綽酒店美食禮券及Esso Synergy汽油券等。

易賞錢會員於全線香港百佳門市或PNS網購，單次購物滿$100，即可憑有效收據正本或電子收據截圖，用手機上promotion.pns.hk參加抽獎，於抽獎網站上載購物單據並投選至愛品牌，即有機會參加大抽獎，即可獲得1次抽獎機會。購買每周指定品牌產品，或於PNS網購單次購物滿$100，即可各自獲額外1次抽獎機會，意味單次交易可獲高達3次機會。