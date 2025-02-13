百年老字號蛇王芬首推零售禮盒 招牌祖傳蛇羹百佳都買到 加熱即食隨時歎

連續7年榮獲米芝蓮車胎人美食推介、中環百年老字號蛇王芬首次推出零售產品禮盒，分別於city'super、百佳超市及旗下超市指定分店就可以買到，大家隨時隨地都歎到馳名的招牌祖傳古法燴蛇羹。

速凍技術鎖著原汁原味 今次推出市埸的蛇王芬零售產品有古法燴蛇羹、杏汁豬肺湯、鴛鴦腸生炒糯米飯、金牌鮮鴨膶腸及金牌切肉臘腸。頭號招牌祖傳蛇羹堅持人手將蛇去骨挑筋、撕成肉絲，每一口也吃到木耳、冬菇、花膠、雞絲、薑絲等材料。零售禮盒裝使用速凍技術鎖著蛇羹的原汁原味，蛇肉嫩滑多汁，口感豐富，吃罷身體添上暖意。

限時優惠補肺套餐 杏汁豬肺湯也吸引，以燉製方式保留鮮味和營養，能滋補潤肺、化痰止咳、養顏滋潤。百佳Facebook專頁推出門市限定限時優惠，蛇王芬情人節滋潤補肺套餐(古法燴蛇羹+杏汁豬肺湯)只需$200份。2月14至16日GREAT門市會舉行試食活動，2月14日更請來蛇王芬第四代揸fit人GiGi同大家分享品嘗貼士。

GREAT 地址:金鍾太古廣場二期地庫LG1 009號舖

活動時間：2月14日至2月16日4pm-5pm

備註:套餐優惠期至2月20日，優惠適用於大部分香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL。 蛇王芬零售產品售賣點 百佳超級市場及旗下超市指定分店：指定分店一覽

蛇王芬第四代揸fit人GiGi