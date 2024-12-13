百樂潮州酒家傳統潮菜之美 糖醋伊麵/潮式雜燴圍爐/蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷

「百樂潮州酒家」於六十年代於銅鑼灣希慎道開設首家本店，多年來深受歡迎。這家由貝氏家族一直掌舵的潮州酒家，將於2025年迎來開業58周年，以「百樂傳奇」為主題，分享十道自元祖店於1967年創立以來仍為人津津樂道的地道潮州菜，並且由擁有逾30年掌廚經驗名廚許美德師傅(圖圖)與他的團隊，特別精挑十款經典招牌菜式作重點推介。當中不乏講究烹調技藝的傳統手工菜，亦有樸實的地方小吃，完全突顯潮州的風俗習慣及飲食文化。

蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷

百樂潮州酒家經典招牌潮州菜式 冬至及農曆新年過節必備的「潮式雜燴圍爐」($498/兩位用；$698/四位用)，潮州文化極重視家人團圓，將精選食材鮑魚、海參、花膠、魚鰾、鱔片、帶子及鮮魷等共冶一爐，搭配鮮香湯底，特別適合於寒冬享用。

「蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷」($280)雲集兩款潮式家鄉小吃，當中的「蘿蔔灌漿」更是行政總廚許美德師傅的兒時至愛，以秘製改良配方為白蘿蔔的清甜韻味裹上香脆不膩的輕薄炸漿，外脆內軟。而「炸芋絲卷」要先以透薄腐皮包裹芋頭絲，再切成塊狀，然後下鍋炸至香脆可口，與芋頭的粉糯細緻形成鮮明對比，滋味難以抗拒。 鎮店之寶的滷水膽，累積百樂潮州酒家過去57年來用心保存的新舊調和風味。此一祖傳的陳年滋味延續至今，愈陳愈醇香美味。「滷水鵝肉鵝肝拼盤」($418)絕對是食客不容錯過之選，精挑汕頭澄海地區獅頭鵝入饌，肉質鮮美嫩滑，鵝味甘香醇厚。拼盤的另一焦點鵝肝肥美柔軟，滷水的鹹鮮完美滲入肝身，質感細膩餘韻悠長。

「栗子炆大芥菜煲」($168)以時令大芥菜乾及栗子配以潮州南薑炆製而成，栗子香甜軟糯與芥菜的清香巧妙相輔，溫暖濃厚的潮式風味，深受食客愛載。 招牌「糖醋伊麵」($168)可說是港式潮州菜，由潮式炒甜麵演變而成。來自潮州的全蛋麵，以上湯煨煮，令麵條吸收湯頭鮮味的。煮熟後的麵條捲成麵餅，再將底面煎烘至金黃色，一面焦香一面香軟帶來的雙重口感，最後蘸上白砂糖及陳醋享用，酸甜開胃。 講究廚藝功架的「潮州反沙芋條」($158)採用的反沙技藝，即是將砂糖由粒狀煮成溶液，然後將芋頭下鍋不停推煮至被糖漿覆蓋，在過程中糖漿會由液態轉回固體，為鬆化粉嫩的芋頭披上一層甜脆的雪白糖衣，大廚的工藝經驗在此菜式可見一斑。

百樂潮州酒家銅鑼灣店│香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1002號舖│2577 1163 百樂潮州酒家尖沙咀店│香港尖沙咀柯士甸道1號圓方水區1樓1028D舖│3691-9168