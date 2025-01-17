百樂潮州酒家 地道潮州菜金蛇迎春團圓菜單$3,980起

「百樂潮州酒家」由即日起呈獻三款經典新春菜單，以一系列地道潮州菜餚與全城一同送龍迎蛇賀新歲，讓 大家 深深感受潮汕人對家庭的深厚情感與珍貴連結。「百樂潮州酒家」集團行政總廚許美德師傅設計三款十道菜的新春風味菜單，由即日起至 2025 年 2 月 13 日期間限定供應（大年初一休息），當中包羅一系列寓意滿滿的賀年菜式，亦不乏地道潮州春節特色。

以吸睛的「龍鬚金衣發財卷」揭開美味序幕。菜式選用髮菜為主角，取其發財的諧音，配上蝦肉及豬肉，並以香脆的意大利幼麵條包裹。前菜「潮州鹹雞拼豬蹄」，當中的鹹雞肉質嫩滑，鹹香入味，搭配寄語橫財就手的豬蹄，口感香濃軟糯；另有湯品「紅燒竹笙海皇翅」。而三款主菜包括「翡翠鵝掌鮑片」；賀年名菜「川椒炸子雞」，以皮脆肉嫩並注入絲絲辣勁的炸子雞；及「翡翠發財好市」，結合髮菜及蠔豉兩大應節食材，絕對是今個農曆新年宴席必備菜餚之一。

「迎春宴」 $3,980 （六人用） $7,980 （十二人用）

「接福宴」$4,980（六人用）$9,980（十二人用）

有招牌「滷水鵝肉墨魚拼盤」，精挑教潮州人引以為傲的獅頭鵝入饌，肉質鮮美嫩滑，鵝味甘香醇厚；配以鮮美墨魚，精彩展示潮式滷水的風味。「龍鬚炸百花金蠔」特意細選意大利幼麵條裹以金蠔、豆腐、瑤柱及蝦肉等，再香炸至色澤金黃，宛如一道藝術傑作。菜單上的湯品有「紅燒花膠海皇翅」；另有貴氣逼人的「六頭湯鮑魚炆鵝掌」、香氣撲鼻的「川椒炸子雞」、及新春意頭菜「發財玉環瑤柱甫」。

「百樂宴」$7,880（六人用）$14,980（十二人用）