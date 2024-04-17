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生活
2024-04-17 17:00:00

百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》來港演出 加開24場至6月9日

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百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》來港演出 加開24場至6月9日

百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》來港演出 加開24場至6月9日

《仙樂飄飄處處聞》多年來帶來多首琅琅上口的歌曲：《Do-Re-Mi》、《Edelweiss》、《My Favorite Things》，相信是不少人兒時必聽的兒歌。這套長壽又受歡迎的百老匯音樂劇，最近再度來港演出！《仙樂飄飄處處聞》國際巡迴演出香港站將由即日起，在西九文化區戲曲中心大劇院演出，音樂劇自宣布來港演出後，門票銷售反應熱烈，現已加開24場至69(星期日)

THE SOUND OF MUSIC 將由即日起至6月9日於戲曲中心大劇院盛大演出

THE SOUND OF MUSIC 將由即日起至6月9日於戲曲中心大劇院盛大演出

Broadway International GroupBroadway Asia及協辦單位CAEG合辦的《仙樂飄飄處處聞》音樂劇，今年迎來65週年，首演時已贏得包括最佳音樂劇等五項東尼獎及於格林美獎（GRAMMY Award）獲最佳節目專輯獎。今次國際巡迴演出由3屆東尼獎(Tony Award)得主、《仙樂飄飄處處聞》的原版導演Jack O'Brien 帶領的百老滙創作團隊製作。

Jack O’Brien與音樂劇巡演導演Matt Lenz、音樂劇監製Simone GenattMarc Routh昨日於預演跟一眾香港傳媒見面。劇團於預演了3幕音樂劇片段，包括：Maria於美麗的瑞士阿爾卑斯山脈中演唱The Sound of Music，以表達其對音樂的熱愛；Von Trapp小孩們跟Maria一同高歌Do-Re-Mi的經典場景； 以及Von Trapp小孩於大莊園裡舉行的奢華派對，以動聽歌聲迷倒一眾賓客的睡前歌曲So Long, Farewell

劇團於預演音樂劇片段，重現Do-Re-Mi的經典場景。 劇團於預演音樂劇片段，重現Do-Re-Mi的經典場景。 監製Marc Routh、原牌導演Jack O’Brien、監製Simone Genatt及巡演導演Matt Lenz

Jack OBrien 表示：「假如藝術是世上最優秀的宣傳大使，那麼《仙樂飄飄處處聞》無疑是美國音樂劇史上的最佳典範之一。這齣音樂劇既包羅了深受眾人喜愛的樂章，亦是關於一個在面對困難而勇往直前的生存故事，多年來激勵無數觀眾。再加上劇中可愛的Von Trapp小朋友們，以及那首全球熱捧的歌曲Do-Re-Mi，絕對包含了令人賞心悅目的作品所需元素。」

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音樂劇監製Simone Genatt則說：「香港觀眾對高質素的藝術、文化和娛樂一直充滿熱情。《仙樂飄飄處處聞》適合所有年齡層的觀眾，由大人到小朋友都能在劇中找到共鳴。今次世界巡演廣受好評，在過去一年於不同地區均座無虛席。我們十分期待跟熟識不同文化的香港觀眾見面，並聽到他們的熱切反應。」

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《仙樂飄飄處處聞》以英語演出，並配有中文字幕。票價由港幣$588 $1,188，另設有學校及團體票優惠，以及剛由香港君悅酒店推出的佳餚貴賓及企業套票，門票現於soundofmusichk.com發售，想看的人士不要錯過！

 

票務和演出詳情

演出日期：2024416日至69

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

演出時間

星期二至星期五：晚上 7:30

星期六：下午 2:30 和晚上 7:45

星期日：下午 1:30 和晚上 6:30

門票

VIP "Do-Re-Mi" (堂座- 8行位置)  $1,188

VIP "Favourite Things" (堂座中間位置) $1,088

廂座或堂座 （視線受阻位置） $988

A Reserve 堂座 $988

B Reserve 堂座 $828

VIP 樓座 $1,088

A Reserve 樓座 $888

B Reserve 樓座 $688

C Reserve 樓座 $588

門票訂購

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