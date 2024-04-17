百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》來港演出 加開24場至6月9日

《仙樂飄飄處處聞》多年來帶來多首琅琅上口的歌曲：《Do-Re-Mi》、《Edelweiss》、《My Favorite Things》，相信是不少人兒時必聽的兒歌。這套長壽又受歡迎的百老匯音樂劇，最近再度來港演出！《仙樂飄飄處處聞》國際巡迴演出香港站將由即日起，在西九文化區戲曲中心大劇院演出，音樂劇自宣布來港演出後，門票銷售反應熱烈，現已加開24場至6月9日(星期日)。

由Broadway International Group、Broadway Asia及協辦單位CAEG合辦的《仙樂飄飄處處聞》音樂劇，今年迎來65週年，首演時已贏得包括最佳音樂劇等五項東尼獎及於格林美獎（GRAMMY Award）獲最佳節目專輯獎。今次國際巡迴演出由3屆東尼獎(Tony Award)得主、《仙樂飄飄處處聞》的原版導演Jack O'Brien 帶領的百老滙創作團隊製作。

Jack O’Brien與音樂劇巡演導演Matt Lenz、音樂劇監製Simone Genatt及Marc Routh昨日於預演跟一眾香港傳媒見面。劇團於預演了3幕音樂劇片段，包括：Maria於美麗的瑞士阿爾卑斯山脈中演唱The Sound of Music，以表達其對音樂的熱愛；Von Trapp小孩們跟Maria一同高歌Do-Re-Mi的經典場景； 以及Von Trapp小孩於大莊園裡舉行的奢華派對，以動聽歌聲迷倒一眾賓客的睡前歌曲So Long, Farewell。