百老滙音樂劇《仙樂飄飄處處聞》來港演出 加開24場至6月9日

《仙樂飄飄處處聞》多年來帶來多首琅琅上口的歌曲：《Do-Re-Mi》、《Edelweiss》、《My Favorite Things》，相信是不少人兒時必聽的兒歌。這套長壽又受歡迎的百老匯音樂劇，最近再度來港演出！《仙樂飄飄處處聞》國際巡迴演出香港站將由即日起，在西九文化區戲曲中心大劇院演出，音樂劇自宣布來港演出後，門票銷售反應熱烈，現已加開24場至6月9日(星期日)。
由Broadway International Group、Broadway Asia及協辦單位CAEG合辦的《仙樂飄飄處處聞》音樂劇，今年迎來65週年，首演時已贏得包括最佳音樂劇等五項東尼獎及於格林美獎（GRAMMY Award）獲最佳節目專輯獎。今次國際巡迴演出由3屆東尼獎(Tony Award)得主、《仙樂飄飄處處聞》的原版導演Jack O'Brien 帶領的百老滙創作團隊製作。
Jack O’Brien與音樂劇巡演導演Matt Lenz、音樂劇監製Simone Genatt及Marc Routh昨日於預演跟一眾香港傳媒見面。劇團於預演了3幕音樂劇片段，包括：Maria於美麗的瑞士阿爾卑斯山脈中演唱The Sound of Music，以表達其對音樂的熱愛；Von Trapp小孩們跟Maria一同高歌Do-Re-Mi的經典場景； 以及Von Trapp小孩於大莊園裡舉行的奢華派對，以動聽歌聲迷倒一眾賓客的睡前歌曲So Long, Farewell。
Jack O’Brien 表示：「假如藝術是世上最優秀的宣傳大使，那麼《仙樂飄飄處處聞》無疑是美國音樂劇史上的最佳典範之一。這齣音樂劇既包羅了深受眾人喜愛的樂章，亦是關於一個在面對困難而勇往直前的生存故事，多年來激勵無數觀眾。再加上劇中可愛的Von Trapp小朋友們，以及那首全球熱捧的歌曲Do-Re-Mi，絕對包含了令人賞心悅目的作品所需元素。」
音樂劇監製Simone Genatt則說：「香港觀眾對高質素的藝術、文化和娛樂一直充滿熱情。《仙樂飄飄處處聞》適合所有年齡層的觀眾，由大人到小朋友都能在劇中找到共鳴。今次世界巡演廣受好評，在過去一年於不同地區均座無虛席。我們十分期待跟熟識不同文化的香港觀眾見面，並聽到他們的熱切反應。」
《仙樂飄飄處處聞》以英語演出，並配有中文字幕。票價由港幣$588至 $1,188，另設有學校及團體票優惠，以及剛由香港君悅酒店推出的佳餚貴賓及企業套票，門票現於soundofmusichk.com發售，想看的人士不要錯過！
票務和演出詳情
演出日期：2024年4月16日至6月9日
地點：西九文化區戲曲中心大劇院
演出時間
星期二至星期五：晚上 7:30
星期六：下午 2:30 和晚上 7:45
星期日：下午 1:30 和晚上 6:30
門票
VIP "Do-Re-Mi" (堂座- 首8行位置) $1,188
VIP "Favourite Things" (堂座中間位置) $1,088
廂座或堂座 （視線受阻位置） $988
A Reserve – 堂座 $988
B Reserve – 堂座 $828
VIP – 樓座 $1,088
A Reserve – 樓座 $888
B Reserve – 樓座 $688
C Reserve – 樓座 $588