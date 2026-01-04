熱門搜尋:
生活
2026-01-04 14:00:00

百老滙×HELLO KITTY限定體驗登陸旺角 打卡送禮物/買指定產品送聯乘禮品

HELLO KITTY粉絲注意！即日起至31日，百老匯聯乘HELLO KITTY，於百老滙西洋菜南街分店打造「LIVE EVERY COLOUR」限定體驗空間。店內不但設有多個打卡位及互動體驗，粉絲完成打卡任務或入手指定商品，更可獲贈主題紀念品，不容錯過。

百老滙西洋菜南街分店打造「LIVE EVERY COLOUR」限定體驗空間

設5大打卡位！

未踏入店內，粉絲於門口已經發現巨型HELLO KITTY。店內設有5大打卡位，粉絲可先投選自己心愛的顏色，將同色系的波波放進Your Colour Code色彩投票箱內，象徵展開色彩旅程。Colour Me Mirror Wall裝置中，訪客可按照個人代表色，尋找相關的個性語句。

店內同時展示250隻、共7種色調的HELLO KITTY鑰匙扣及以西洋棋為靈感打造的巨型 HELLO KITTY西洋棋盤。離開前，不妨在HELLO KITTY Colourverse與黑、黃、藍及紅的 HELLO KITTY合照。

HELLO KITTY Colourverse HELLO KITTY Figure Wall 巨型 HELLO KITTY 西洋棋盤 展示超過 250 隻、共 7 種色調的 HELLO KITTY 鑰匙扣，每個色區均融合百老滙家電產 品，將色彩注入日常生活。 Colour Me Mirror Wall Your Colour Code Your Colour Code

打卡送擦得甩原子筆

絲在指定位置拍照，並加上Hashtag及上傳至社交平台，即可獲贈 HELLO KITTY擦得甩原子筆連擦膠。如果想帶走聯乘禮品系列，只須於活動期間入手指定百老匯產品，即可獲贈 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR」主題造型聯乘禮品。

HELLO KITTY 「LIVE EVERY COLOUR」主題造型聯乘禮品 HELLO KITTY 「LIVE EVERY COLOUR」主題造型聯乘禮品 HELLO KITTY 擦得甩原子筆連擦膠 場內設有一座「轉轉挑戰牆」。凡於百老滙西洋菜南街分店購物滿指定金額，即可參加。參與者可透過轉動板面，解鎖任務挑戰。完成挑戰後，即可獲贈限量聯乘HELLO KITTY維多利亞風格餐具套裝（叉及匙羹） HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」聯乘禮品

LIVE EVERY COLOUR」期間限定體驗空間

活動日期： 2025 12 21 日（星期日）至 2026 3 1 日（星期日）

開放時間： 中午 12 時至晚上 8

地點： 百老滙 - 九龍西洋菜南街 78 號地下

