百老滙×HELLO KITTY限定體驗登陸旺角 打卡送禮物/買指定產品送聯乘禮品

HELLO KITTY粉絲注意！即日起至3月1日，百老匯聯乘HELLO KITTY，於百老滙西洋菜南街分店打造「LIVE EVERY COLOUR」限定體驗空間。店內不但設有多個打卡位及互動體驗，粉絲完成打卡任務或入手指定商品，更可獲贈主題紀念品，不容錯過。
設5大打卡位！
未踏入店內，粉絲於門口已經發現巨型HELLO KITTY。店內設有5大打卡位，粉絲可先投選自己心愛的顏色，將同色系的波波放進Your Colour Code色彩投票箱內，象徵展開色彩旅程。Colour Me Mirror Wall裝置中，訪客可按照個人代表色，尋找相關的個性語句。
店內同時展示250隻、共7種色調的HELLO KITTY鑰匙扣及以西洋棋為靈感打造的巨型 HELLO KITTY西洋棋盤。離開前，不妨在HELLO KITTY Colourverse與黑、黃、藍及紅的 HELLO KITTY合照。
打卡送擦得甩原子筆
粉絲在指定位置拍照，並加上Hashtag及上傳至社交平台，即可獲贈 HELLO KITTY擦得甩原子筆連擦膠。如果想帶走聯乘禮品系列，只須於活動期間入手指定百老匯產品，即可獲贈 HELLO KITTY 「LIVE EVERY COLOUR」主題造型聯乘禮品。
「LIVE EVERY COLOUR」期間限定體驗空間
活動日期： 2025 年 12 月 21 日（星期日）至 2026 年 3 月 1 日（星期日）
開放時間： 中午 12 時至晚上 8 時
地點： 百老滙 - 九龍西洋菜南街 78 號地下