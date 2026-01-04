百老滙×HELLO KITTY限定體驗登陸旺角 打卡送禮物/買指定產品送聯乘禮品

HELLO KITTY粉絲注意！即日起至3月1日，百老匯聯乘HELLO KITTY，於百老滙西洋菜南街分店打造「LIVE EVERY COLOUR」限定體驗空間。店內不但設有多個打卡位及互動體驗，粉絲完成打卡任務或入手指定商品，更可獲贈主題紀念品，不容錯過。

設5大 打卡位！

未踏入店內，粉絲於門口已經發現巨型HELLO KITTY。店內設有5大打卡位，粉絲可先投選自己心愛的顏色，將同色系的波波放進Your Colour Code色彩投票箱內，象徵展開色彩旅程。Colour Me Mirror Wall裝置中，訪客可按照個人代表色，尋找相關的個性語句。

店內同時展示250隻、共7種色調的HELLO KITTY鑰匙扣及以西洋棋為靈感打造的巨型 HELLO KITTY西洋棋盤。離開前，不妨在HELLO KITTY Colourverse與黑、黃、藍及紅的 HELLO KITTY合照。