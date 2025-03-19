皇后郵輪最新「安妮女王號」首次來港！直擊郵輪內部設施+五大世界級體驗

皇后郵輪14年來第一艘全新豪華郵輪「安妮皇后號」，首次於香港亮相！安妮皇后號去年5月首航，是自1999年以來，皇后郵輪同時有四艘郵輪同時投入服務。安妮皇后號昨日(18日)停泊於啟德郵輪碼頭，之後將啟航前往東南亞，帶領賓客前往越南、新加坡和馬來西亞等海域。以下為各位開箱這最新豪華郵輪內部，直擊5大世界級體驗！

全新精緻戶外甲板空間 安妮皇后號的頂層甲板上設有帕維蓮健康工作室，賓客可在此參與由瑪芮爾健康與美容水療中心提供的一系列活動，同時享受海洋景觀和日落美景。 此外，郵輪上還設有多個開放式空間，供賓客探索戶外風光。賓客可前往全景泳池俱樂部，在品嚐精緻小食的同時，沉浸式觀賞自然美景。想到更休閒的環境放鬆心情，可以到帕維蓮空中花園。該區配備獨特的可伸縮玻璃穹頂，並設有露天劇場、電影院以及現場音樂表演，宛如世外桃源一樣。

打造健康綠洲 安妮皇后號全新的帕維蓮健康輕食吧提供早餐、午餐和日間用餐，菜單以蔬食為主，並搭配來自永續食材的肉類、魚類和乳製品。 此外，賓客還可以參與《Harper's Bazaar Wellness at Sea》計劃，提供為期三天的定制行程，專為放鬆身心、恢復體力或促進整體健康而度身設計，旨在為賓客打造一段充滿活力的海上旅程。賓客還可以前往訪載譽歸來的瑪芮爾健康與美容水療中心，齊備恆溫泳池、私人養生套房以及各種美容療程，為賓客提供一個專屬的私人時光。

15 間餐廳盡享環球美食 安妮皇后號除了有深受喜愛的皇后郵輪經典餐廳：布妮塔尼亞餐廳、公主餐廳和皇后餐廳外，賓客更可以在15間餐廳體驗全球美食之旅，例如提供地中海美食的特拉蒙圖餐廳、以日本料理為主題的Aji Wa日式餐廳 、充滿印度風味的阿蘭雅餐廳 ，以及向英式酒吧小食致敬的金獅酒吧。 記者實試布妮塔尼亞餐廳餐點，座位空間闊落，食物質素整體不俗，當中焦糖布丁蛋糕口感層次豐富，焦糖醬風味濃郁，十分推薦。

世界級沉浸式藝術體驗 在創意總監Adam Tihany的帶領下，安妮皇后號匯聚世界級的設計團隊，包括David Collins Studio、Richmond International和Sybille de Margerie，共同打造沉浸式視覺盛宴。從豪華大廳、餐廳到客艙，船上的每一處設計都展現了無與倫比的奢華與細節。安妮皇后號更獨家收藏4,300件藝術作品，均來自新銳藝術家與知名藝術家的創作，帶來豐富的藝術體驗。當夜幕降臨，華燈夜總會將以動人音樂和精彩表演點亮夜晚。若想欣賞不同類型的娛樂，皇家劇院每晚亦為各位準備星光熠熠的演出。

頂級客艙與套房 安妮皇后號擁有1,397間客艙，提供四種不同房型，包括布妮塔尼亞客艙、布妮塔尼亞俱樂部客艙、公主套房及精緻的皇后套房。每種住宿類型均配備精心設計的奢豪優雅裝飾。除此以外，每種住宿類型亦提供專屬餐廳和客艙設施，讓賓客體驗不一樣的舒適環境。