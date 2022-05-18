皇室下午茶｜Fortnum & Mason白金禧紀念系列及下午茶 慶祝英女皇登基70年

今年是英女皇伊麗莎白二世登基70年，與皇室關係密切的Fortnum & Mason亦迎來了成立315周年。Fortnum's不單在K11 MUSEA店內推出主題布置及活動，更打造一系列向英女皇個人喜好和事蹟致敬的主題產品，紀念白金禧年誌慶的重要時刻，各位皇室迷不要錯過！

特別設計紙雕皇冠 為慶祝是次誌慶，Fortnum’s根㯫英女皇皇冠特別設計一個專屬圖案，並以紙雕展示於店內櫥窗，向在位多年的英女皇致敬。紙雕皇冠的設計細節精緻，並巧妙地加入女皇陛下經歷、關心和熱愛的事物，例如她喜愛的哥基犬、天鵝、鈴蘭花，以及女皇與菲臘親王結婚的紀念品。為表揚女皇對世界和歷史的貢獻，設計還包含向英聯邦致敬的「英女王的綠色樹冠」（Queen’s Green Canopy）裡面的樹冠；皇冠裡還有一個標誌英國武裝部隊的卡車車輪，紀念女皇於二戰期間擔任戰時工程師的回憶。

免費品嚐3款茶葉 茶葉是Fortnum’s品牌故事中不可或缺的部分。客人可在Tea Counter免費品嚐3款茶葉，包括招牌Royal Blend、香港獨家的MUSEA Blend及全新推出的Platinum Jubilee Blend，藉燈光動畫投影於茶面上，訴說每款茶葉的製作靈感和故事。

181 Fortnum & Mason 白金禧年下午茶 181 Fortnum & Mason特別推出期間限定白金禧年下午茶，以傳統英倫的午後風味慶祝這個特別日子。Platinum Jubilee Afternoon Tea（每位$588）包括多款特色傳統美點，其中天鵝造型酥皮糕點，象徵英女皇宣布認養位於威爾斯和英格蘭開放水域上每隻無主天鵝的著名善舉；另有傳統英式甜點白蘭地脆卷伴特製白金禧果醬；以及由白金禧茶葉製成的經典皇牌美點—香茶蛋糕。另有為小朋友而設的下午茶（每位$288），包括可愛的哥基犬棒棒蛋糕，代表英女皇最愛的哥基犬；皇冠形狀的趣緻餅乾，及畫上英國國旗的馬卡龍。

The Jubilee Tea Party Hamper $2,488 Fortnum ’ s 英女皇白金禧誌慶系列 The Jubilee Tea Party Hamper 高雅的藤箱內滿載Fortnum’s最受歡迎和最新美食，包括口感豐盈的果味蜜餞、甜奶油餅乾到誌慶主題特配茶品。

Fortnum ’ s Platinum Jubilee Mini Musical Biscuit Tin 罐內裝滿香濃的黑朱古力和澳洲堅果餅乾，特製的音樂盒餅乾罐在緩緩旋轉之際，播放出振奮人心的英國國歌《天佑女王》。 Fortnum’s Platinum Jubilee Mini Musical Biscuit Tin $258

The Queen’s Platinum Jubilee Blend Loose Leaf Tea Caddy $298 The Queen’s Platinum Jubilee Blend Loose Leaf Tea Caddy 包裝外型設計精美，以來自印度、斯里蘭卡和中國的茶葉調配而成，味道醇厚香甜。

Fortnum's Platinum Jubilee Teapot、 Teacup & Saucer 由英國公司Walpole生產，設計靈感源於英女皇的喜好和在位期間功績。茶具綴以金色細節，熱愛收藏茶具或皇室追隨者必入。 Fortnum's Platinum Jubilee Teapot $1,888 Fortnum's Platinum Jubilee Teacup & Saucer $1,128

Frappe’75 $90 慶祝特飲向女皇舉杯 Frappe ’ 75 為紀念1975年英女皇伊麗莎白二世首次訪問當時仍是大英殖民地的香港，Frappe'75以Fortnum’s的蜜桃紅茶為基調，並注入生薑烏龍提升甜味。薑是香港常見的食材，給人一種溫暖而豐足的感覺。特飲以檸檬雪芭代替奶油突出蜜桃的果味，同時保持味覺上的平衡。特飲最後巧妙地以3片英國國花紅玫瑰花瓣作裝飾，精緻配搭錦上添花。