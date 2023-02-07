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2023-02-07 13:00:00

皇玥品牌「明玥」米芝蓮星級主廚團隊 打造優質兒童食品

資料由客戶提供

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皇玥品牌「明玥」米芝蓮星級主廚團隊 打造優質兒童食品

「父母之愛子，則為之計深遠」，為人父母當然希望子女有最優質的飲食，全面健康發展。「明玥」的理念亦然，秉承對美食的創新、用心與堅持，盼致力呈現卓越品質的美食體驗，同時為孩子打造一系列優質美食。

米芝蓮星級主廚團隊  給孩子最好的

「明玥」旗下的米芝蓮星級主廚團隊嚴格挑選含有豐富鈣質、鐵質及多種維他命的天然食材。除了食材，由外形、口味、口感，以至產品設計及包裝，也以孩子的角度出發，精心考慮如何助父母悉心地滿足孩子胃口及營養需求，為兒童全面發展打下良好基礎。為核心研發團隊的眾多米芝蓮主廚，盡顯對美食力臻完美的追求、對食材的深入了解及研究，以匠人之心及愛心打造及呈獻美味的兒童食品。用心製作，用愛成就，為孩子打造充滿色彩及夢想的未來。

兒童系列——天然水果軟糖系列  

天然水果軟糖系列專為兒童設計，採用來自法國的天然果蓉，絕無添加人造色素、香料及防腐劑，更是以手工炮製而成，成功取代人工化的糖果。糖果外型精瑩剔透，帶有誘人色彩。口味多不勝數，包括天然士多啤梨、青檸、熱情果、奇異果、橘子、雜莓、黃香李、芒果。

天然水果軟糖系列

天然水果軟糖系列

「明玥」水果軟糖作為新一代兒童天然食品，尤其注重健康元素：

士多啤梨：維他命A和C含量極高，比柑橘果類具有更高維他命

青檸：含鈣、磷、鐵、維他命B、C

熱情果：含維他命A、C、鎂、磷、鐵、鋅

奇異果：豐富維他命C比蘋果高10倍，含氨基酸、葉酸、鎂

橘子：含維他命A、B、C、D、β-胡蘿蔔素、胺基酸

雜莓：黑莓含維他命B、C、K及8種氨基酸，蔓越莓含維生素C，櫻桃含維他命C、鈣、黃香

黃香李：含維他命B、C、鐵、果酸

芒果：含維他命A、C、鈣、磷、鐵、鎂
 

水果軟糖富含各種營養。

水果軟糖富含各種營養。

曲奇系列

曲奇系列採用有機麵粉，味道與健康兼備，以有趣可愛的動物造型，炮製出多款美味有益的口味，如牛油、芝士、朱古力、榛子燕麥、蕃茄、紅菜頭草莓、粟米片及蔬菜口味。

曲奇系列採用有機麵粉。

曲奇系列採用有機麵粉。

蝴蝶酥系列

蝴蝶酥系列共有原味及檸檬綠茶兩大口味。配方經過上百次的調配，最後採用有機蔗糖，成功不但更有益健康，還能完美保留蝴蝶酥的酥香美味，美味兼有益！

有機蔗糖蝴蝶酥。

有機蔗糖蝴蝶酥。

朱古力系列

朱古力系列——脆香榛子朱古力豆及脆香杏仁朱古力豆，精心挑選的上等優質可可豆，加上有益健康的榛子及杏仁炮製而成。

朱古力系列。

朱古力系列。

果仁系列

團隊於搜羅世界各地最優質的果仁，炮製出的甜脆焦糖榛子粒、 甜脆焦糖杏仁粒、甜脆焦糖夏威夷果仁粒，皆香濃美味。

果仁系列香濃美味。

果仁系列香濃美味。

醇香茗茶系列 

頂尖的新鮮茶葉經過多重烘焙及獨特的製茶方法，炮製出最優質的茗茶。醇香茗茶系列包括：有機高原綠茶、有機洋甘菊、特級金嗓子茶、醇香菊花普洱茶、頂級大紅袍烏龍茶及清怡薄荷果香茶。

醇香茗茶系列包括有機高原綠茶、有機洋甘菊、特級金嗓子茶、醇香菊花普洱茶、頂級大紅袍烏龍茶及清怡薄荷果香茶。

醇香茗茶系列包括有機高原綠茶、有機洋甘菊、特級金嗓子茶、醇香菊花普洱茶、頂級大紅袍烏龍茶及清怡薄荷果香茶。

明玥的故事

由皇玥集團聯合鷹君集團於2022年創立的「明玥」零售品牌，旨在將旗下朗廷酒店的米芝蓮美食延伸到生活每一個細節之中。「明玥」將致力秉承對美食的創新、用心與堅持，呈現出品質卓越的美食體驗。

明玥旺角分店。

明玥旺角分店。

門店一覽

金鐘店：香港金鐘金鐘道93號Lab Concept金鐘廊1樓B07號舖 

旺角店：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊地庫2層22-23號舖 

尖沙咀店：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA B2層B201號舖 

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