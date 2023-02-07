皇玥品牌「明玥」米芝蓮星級主廚團隊 打造優質兒童食品

「父母之愛子，則為之計深遠」，為人父母當然希望子女有最優質的飲食，全面健康發展。「明玥」的理念亦然，秉承對美食的創新、用心與堅持，盼致力呈現卓越品質的美食體驗，同時為孩子打造一系列優質美食。

米芝蓮星級主廚團隊 給孩子最好的

「明玥」旗下的米芝蓮星級主廚團隊嚴格挑選含有豐富鈣質、鐵質及多種維他命的天然食材。除了食材，由外形、口味、口感，以至產品設計及包裝，也以孩子的角度出發，精心考慮如何助父母悉心地滿足孩子胃口及營養需求，為兒童全面發展打下良好基礎。為核心研發團隊的眾多米芝蓮主廚，盡顯對美食力臻完美的追求、對食材的深入了解及研究，以匠人之心及愛心打造及呈獻美味的兒童食品。用心製作，用愛成就，為孩子打造充滿色彩及夢想的未來。

兒童系列——天然水果軟糖系列

天然水果軟糖系列專為兒童設計，採用來自法國的天然果蓉，絕無添加人造色素、香料及防腐劑，更是以手工炮製而成，成功取代人工化的糖果。糖果外型精瑩剔透，帶有誘人色彩。口味多不勝數，包括天然士多啤梨、青檸、熱情果、奇異果、橘子、雜莓、黃香李、芒果。