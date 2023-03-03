皮寶寶留意｜New Era聯乘Frankie潮牌Flakey 推出棒球帽及漁夫帽 【內附發售日期】

本地潮流品牌Flakey由Frankie創立，主打大眾化的休閒時尚服飾，巧妙地融合山系和街頭風等百變風格。品牌理念源於廣東話俗語「放飛機」，即是向別人或被別人爽約的意思。品牌期望表達在人生之中，「時機」往往是影響事件成敗的一大要素，所以抓緊時機是品牌想向大眾傳遞的理念。Frankie在建立品牌時正處於人生低潮期，其後在重新出發的進程中，意識到真正的成功是取決於如何對待奮鬥過程，成功只是暫時向他「放飛機」，終有一日會重返每人的人生軌道。品牌意義非凡，寄語大家抱住樂觀正面的態度面對任何事，成功就會自然走向你。