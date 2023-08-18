盂蘭文化節2023｜盂蘭勝會9月維園免費入場！劇本殺/搶孤競賽

盂蘭節2023｜踏入農曆七月，俗稱「鬼節」的盂蘭節期間，除了焚香燒紙祭拜祖先或普渡亡魂外，不妨參加由香港潮屬社團總會主辦的「盂蘭文化節2023」，感受中華文化，及傳承被列入《國家級非物質文化遺產名錄》的「香港潮人盂蘭勝會」。今年活動假銅鑼灣維多利亞公園舉行，而且免費入場，即睇場內活動詳情。

「盂蘭文化節 2023」有別於傳統的盂蘭勝會，特別融入嶄新的科技及別開生面的活動，如搶孤競賽、3D主題拍攝區、虛擬實境體驗等來推廣傳統盂蘭節文化，今年更新增 360°環幕體驗盂蘭劇本殺及全球首個盂蘭GPT，期望吸引更多年輕人，將這個極具意義的民俗活動薪火相傳下去。

盂蘭劇本殺「夕拾蘭盆」聯乘全港首間 360° 環幕劇本體驗館 今年首次與全港首間 360°環幕劇本體驗館 1Larp 《一夕環幕劇本體驗館》合作，加入時下年輕人熱愛的角色扮演、推理遊戲劇本殺元素，創作出文化節限定版劇本殺故事「夕拾蘭盆」，由新世代演繹盂蘭文化的普世價值。參加者根據劇本情節，在結合了 360°環幕投影及AR技術配套下，以人氣沉浸式體驗再現的懸疑場景中，盡情感受劇本「夕拾蘭盆」中的施與受因與果，從而了解盂蘭節文化和意義。盂蘭文化節限定的劇本殺「夕拾蘭盆」設有網上登記的「預約版」和現場登記「公眾版」兩種。

優化改良潮汕盂蘭習俗 豐富互動體驗活動 一連3日的活動包括盂蘭文化歷史展覽、紙糊紮作回憶展及盂蘭非遺科技創作展外，公眾還可免費參加盂蘭摺紙、盂蘭粿品製作及盂蘭茶文化工作坊。而周六及日舉行的搶孤競賽和盆供堆疊賽，更加把潮汕盂蘭習俗加以優化改良，年輕人可在比賽中體驗傳統文化和展示活力的競賽活動，創意十足！今年的搶孤競賽分為院校及公開組，形式採用3隊為一組，每隊輪流有5分鐘時間在搶孤棚上拋福米包，其餘2隊共10人則在搶孤區內手持孤承搶接福米包，最後搶得福米包數量最多、積分最高的隊伍便能勝出。