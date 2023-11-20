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生活
2023-11-20 17:30:00

盆菜優惠2023｜精選全港酒店/中菜廳/連鎖店冬至盆菜 人均$56.5起！早鳥優惠高達7折 送$100優惠券（持續更新）

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盆菜2023｜精選全港酒店/中菜廳/連鎖店冬至盆菜 早鳥優惠高達7折 送$100優惠券（持續更新）

盆菜2023｜精選全港酒店/中菜廳/連鎖店冬至盆菜 早鳥優惠高達7折 送$100優惠券（持續更新）

所謂「冬大過年」，冬至是每年最重要的傳統節日之一，不少家庭都愛聚首一堂品嚐冬至盆菜，分享溫馨滋味。今年冬至的日期是12月22日，不少商家陸續推出豐盛的冬至盆菜，為客人預備好做冬美食。以下為各位讀者精選全港酒店、中菜廳、連鎖店盆菜，部分店家更提供早鳥優惠，最多高達7折！

冬至盆菜推介｜一粥麵「鮑魚佛跳牆盆菜」$1,188

一粥麵首度推出「鮑魚佛跳牆盆菜」（$1,198／6位用），精選五款佛跳牆必備的名貴食材，包括：口感軟糯腍滑、味濃的十頭鮑魚、鮮味濃郁的原粒瑤柱、爽滑厚肉的海參、滋補養顏的花膠、香濃惹味的韓國蠔豉，以及紮實飽滿的原隻大蝦及咬口十足的花菇，食材非常豐富！另外還有南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等配菜，凡訂購「鮑魚佛跳牆盆菜」更加送貴妃雞半隻，全家都一定食得滿足！由即日起至12月19日期間，顧客可以7折早鳥優惠價$838（6位用）訂購原價$1,198的「鮑魚佛跳牆盆菜」，或以7折早鳥優惠價$1,188享用鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐，套餐除了有鮑魚佛跳牆盆菜及貴妃雞，更有齒頰留香的紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及香口夠鑊氣的揚州炒飯（2磅）！使用手機訂購，更加送6罐可口可樂或零系可樂；於Klook預訂更享獨家優惠，加送5張$20電子優惠券！

訂購日期：即日起至12月21日
早鳥優惠：即日起至12月19日
取貨日期：2023年12月15日至12月25日 下午3至8點
(必須於下午5時前成功付款，最快可於翌日取貨。)
WhatsApp查詢：2601 8481
44間分店及手機訂購
Klook 預訂連結

冬至盆菜推介｜大家樂瑤柱福袋燒味大盆菜」人均低至$56.5！

大家樂今年冬至以「鮮味 · 家味」為主題，用上滋補養生的食材入饌，精心炮製出尊貴鮑魚花膠海參福袋盆菜」。6位用的鮑魚花膠海參福袋盆菜」，內有6隻原隻極品蠔皇扣鮑魚，3件挪威花膠6加拿大參，足料上乘，讓您與至親圍坐飯桌，盡享養生滋補的盆菜宴，伴你暖笠笠過冬。

此外，大受歡迎的「瑤柱福袋燒味大盆菜」、「福袋燒味盆菜」2款至尊盆菜亦再度回歸，以極品滋味帶出福氣滿滿的節慶寓意！顧客更可自由加配珍珠帶子竹笙仿翅、X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯、五層脆腩燒味拼盤等滋味美食，使這個傳統節日人人豐足飽滿，期待新一年盆滿缽滿！大家樂冬至盆菜即日起於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，於12月11日前於分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，更可享$100折扣的限定早鳥優惠！

1）早鳥優惠1：於1211日前於分店或eatCDCPayMe買滿$800或以上，即享$100折扣*

2）早鳥優惠2：買滿$1200或以上送香橙雞翼（16隻）*

3Club100會員滿$800或以上，送$50大家樂優惠券*

4）買滿$2000即可享受免費送貨一次*

*折實價計算

立即到大家樂網店預訂盆菜

冬至盆菜推介｜海洋公園富麗敦酒店中菜廳JADE 玉 「海中寶外賣盆菜」

今年冬至，海洋公園富麗敦酒店的中菜廳JADE「玉」行政總廚賴師傅以珍貴食材巧製佳節盛宴，誠意推出「海中寶外賣盆菜」（$4,380 /六位用），精心挑選本地龍蝦、頂級南非八頭鮑魚、矜貴花膠扣海參、一品瑤柱甫、龍井黑糖茶燻雞、蠔皇炆冬菇、原條家鄉煎釀鯪魚等獨特食材，以珍饈美味犒賞味蕾，以盛宴為佳節增添溫馨氛圍。

供應日期：即日起至 2024 年 2 月 29 日
查詢：21667488
預訂時間：需提前三天確認

海洋公園富麗敦酒店中菜廳JADE 玉 「海中寶外賣盆菜」

冬至盆菜推介｜江蘇銘悅冬至新春盆菜 早鳥優惠$1,380

位於上環的江蘇銘悅主打精緻手工江蘇菜，餐廳由即日起推出冬至新春盆菜，盆菜食材豐富，包括大廚嚴選手打江南獅子頭、泰國海虎蝦、上海農家炆滷肉、醉香滷水乳鴿等多款食材製成江南豐味盆菜，加入秘製醬汁，矜貴矚目份量十足，適合六至八位用。由11月1日至12月15日期間預訂（需要提前三日）更可獲早鳥優惠$1,380。

地址：上環干諾道中 130 至 136 號誠信大廈 2 樓
營業時間：星期一至星期日，上午11時30分至晚上11時正
預訂查詢：6230 8973

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