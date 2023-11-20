盆菜優惠2023｜精選全港酒店/中菜廳/連鎖店冬至盆菜 人均$56.5起！早鳥優惠高達7折 送$100優惠券（持續更新）

所謂「冬大過年」，冬至是每年最重要的傳統節日之一，不少家庭都愛聚首一堂品嚐冬至盆菜，分享溫馨滋味。今年冬至的日期是12月22日，不少商家陸續推出豐盛的冬至盆菜，為客人預備好做冬美食。以下為各位讀者精選全港酒店、中菜廳、連鎖店盆菜，部分店家更提供早鳥優惠，最多高達7折！

冬至盆菜推介｜一粥麵「鮑魚佛跳牆盆菜」$1,188

一粥麵首度推出「鮑魚佛跳牆盆菜」（$1,198／6位用），精選五款佛跳牆必備的名貴食材，包括：口感軟糯腍滑、味濃的十頭鮑魚、鮮味濃郁的原粒瑤柱、爽滑厚肉的海參、滋補養顏的花膠、香濃惹味的韓國蠔豉，以及紮實飽滿的原隻大蝦及咬口十足的花菇，食材非常豐富！另外還有南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等配菜，凡訂購「鮑魚佛跳牆盆菜」更加送貴妃雞半隻，全家都一定食得滿足！由即日起至12月19日期間，顧客可以7折早鳥優惠價$838（6位用）訂購原價$1,198的「鮑魚佛跳牆盆菜」，或以7折早鳥優惠價$1,188享用鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐，套餐除了有鮑魚佛跳牆盆菜及貴妃雞，更有齒頰留香的紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及香口夠鑊氣的揚州炒飯（2磅）！使用手機訂購，更加送6罐可口可樂或零系可樂；於Klook預訂更享獨家優惠，加送5張$20電子優惠券！

訂購日期：即日起至12月21日

早鳥優惠：即日起至12月19日

取貨日期：2023年12月15日至12月25日 下午3至8點

(必須於下午5時前成功付款，最快可於翌日取貨。)

WhatsApp查詢：2601 8481

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