盆菜優惠2024｜精選全港冬至盆菜 早鳥優惠6折起/送$800現金券/免運費 (持續更新)

2024冬至盆菜推介！今年冬至日期是12月21日，又是一家人團聚吃盆菜慶祝的時候。不少餐廳及酒店都已經推出多款冬至盆菜，早鳥優惠更低至6折起，更有優惠推出歎盆菜再送800現金券或叉燒禮盒，非常抵食。以下為讀者精選了全港各大酒店、餐廳及連鎖店的盆菜推介，即睇詳請。
冬至盆菜推介｜美心MX「四喜鮑魚盆菜」 低至66折
今年美心MX推出「四喜鮑魚盆菜」($538/四位用，原價$818)，食材包括原隻蠔皇鮑魚、原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦等精美食材各四件，配搭其他豐富食材，營造份量合適、層次豐富的小型盛宴，為小家庭聚會做足溫馨準備。
銷售期：2024年11月12日至2024年12月8日
換領日期：2024年12月1日至 2024年12月19日
換領地點: 美心MX分店(不適用於大會堂、大學站、西九高鐵站及機場中場分店）、德福美心Food² 及南昌美心Food²
Klook訂購：請按此
冬至盆菜推介｜一粥麵「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」+送鹽焗雞及6罐可口可樂+送$100優惠券
今年冬至，一粥麵推出「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」($1,188/六人用)包括：十頭鮑魚(6隻)、原粒瑤柱(6粒)、原條海參(6條)、滑溜花膠(6件)、韓國蠔豉(6隻) 、原隻大蝦(8隻) 、花菇(8隻) 、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等食材。 連紅燒花膠肉絲素翅4磅 及 糯米飯2磅 送鹽焗雞 (1隻)、可口可樂 (6罐)、$100電子優惠券！
最後預約日期：2024年12 月19日 (下午5時之前)
盆菜取貨日期：2024年12 月13日至12月26日 (下午3時至下午8時)
自選門市分店包括：指定一粥麵分店（按此查看）
冬至盆菜推介｜十里洋場及家上海「淮揚豐味盆菜」 9折優惠+送$800餐飲及購物現金禮券
十里洋場及家上海推出「淮揚豐味盆菜」($1,838/六位用，原價$2,038)，來自揚州的主廚將淮揚菜味道精髓匯聚於粵式傳統盆菜，嚴選珍貴食材如六頭鮑魚、花膠、海參、大蝦等，加入淮揚風味的鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、上海年糕，以及節慶食品髮菜、蠔豉、珍味福袋等多款食材，配以悉心烹調香稠濃郁的秘製鮑魚汁，矜貴矚目份量十足。
淮揚豐味盆菜以玫瑰金色十二吋不銹鋼煲盛載，配上全透明玻璃蓋，美觀耐用，明火或電磁爐皆宜。
凡購買盆菜可獲贈 $600餐飲及購物現金禮券，於集團旗下所有餐廳用膳及選購指定美饌產品，均可享有不同優惠。
開售日期：即日起至2025年2月12日
換領日期：2024年12月13日起至2025年2月12日
換領地點：十里洋場/ 家上海
除了9折優惠外，更有送貨服務，香港地區送貨服務只適用於商業地址及住宅地址，東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外。
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冬至盆菜推介｜美心中菜「粵式鮑魚. 花膠. 豐足盆菜」低至9折
美心中菜細味揀手鮑魚、厚身花膠、日本元貝，高質食材迸發極品滋味。隨心配搭兩款大廚秘製醬汁，鮑汁鮮甜與麻辣濃香，滿分滿足。
「粵式鮑魚. 花膠. 豐足盆菜」($952，原價$1,058)，食材包括原隻鮮鮑魚、特級蠔豉、元貝、貴妃雞、燒鴨、大紅燒肉、墨魚乾炆豬肉、鮑魚汁炆花膠、醬汁炆蓮藕、髮菜球、香滑鯪魚球、雞油花菇、滷水豬脷、南乳花生炆豬手、豬皮、枝竹，更配兩款秘製醬汁鮑魚汁及麻辣汁，加送魔鬼辣椒粉，保證惹味。
開售日期：即日起至2024年12月19日
換領日期：即日起至12月26日
換領地點：指定美心中菜分店；包括全線美心皇宮、全線翠園(廣場飯店分店除外)、全線八月花、映月樓及翠玉軒
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冬至盆菜推介｜明閣「冬至海味一品煲」米芝蓮一星 送至尊蜜汁叉燒禮盒
由香港康得思酒店的米芝蓮星級粵菜食府明閣廚藝團隊精選採用原隻鮑魚、流浮山金蠔、花膠、海參及元貝等多款上乘食材炮製的節日一品煲，材料豐富，香氣四溢，讓摯愛家人於冬至團聚歡暢。現「冬至海味一品煲」更有83折優惠，只需HK$2,588/四位用(原價$3,126)。
至尊蜜汁叉燒選用本地上等梅肉，肉脂比例完美之餘，質地亦較幼嫩多汁。梅肉以秘製叉燒醬醃過後，再以人手反覆調控火侯，運用慢火及大火交替迸發叉燒的鮮味濃香，所呈現的豐富口感及味道層次，是喚醒味蕾五感的必備前菜。加上以真空密封包裝配合雅緻大方禮盒，讓客人足不出戶便能品嚐令人垂涎的美食，無論是送禮或自用皆相宜！
開售日期：即日起至2024年12月24日
換領日期：2024年12月7日起至12月26日
換領地點：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店6樓
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冬至盆菜推介｜大家樂「暖聚．團圓盆菜」 $100折扣優惠
冬至將近，大家樂與您「暖聚．團圓」，以鮮味濃郁的珍貴極品蠔皇扣鮑魚入饌炮製尊貴盆菜，推出「鮑魚福袋燒味大盆菜」及「鮑魚花膠海參福袋盆菜」。當一家人在品嚐美味盆菜之際，也體會到只要聚首一堂就是快樂的一餐！
今年適合大家庭（10-12位用）用的「鮑魚福袋燒味大盆菜」(Club 100會員$798，原價$828)，內盛10隻口感綿潤的蠔皇扣鮑魚，10個象徵招財納福的黃金福袋，以及皮香肉嫩的招牌燒味，味道與意頭兼備。「鮑魚花膠海參福袋盆菜」(Club 100會員$898，原價$928)和「福袋燒味盆菜」(Club 100會員$528，原價$548)兩款人氣盆菜亦載譽歸來，食客更可自由加配菜式，包括全新推出的珍珠鮑魚竹笙仿翅、惹味小食拼盤等，讓一家人大快朵頤，豐足飽滿！
大家樂冬至盆菜即日起於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，於12月16日前在分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，更可享$100折扣的限定早鳥優惠！訂購盆菜食品消費滿$1,200或以上，即送葡撻10件。
冬至盆菜推介｜陶源海鮮酒家「冬至金裝鮑魚盆菜」低至8折
陶源海鮮酒家今個冬天推出冬至金裝鮑魚盆菜($1,344/6位用，原價$1,680)，食材包括：鮑參珍饈配搭而成，主要材料花膠、鮑魚、海參、蠔豉、花菇等。
兌換日期：即日起 至 2025年1月31日
兌換時段：12:00 - 15:00，18:00 - 20:00
換領地點：門市自取，6間分店任選
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冬至盆菜推介｜圍爐順德菜「圍爐聚寶盤菜」低至6折
圍爐順德菜現重磅推出盆菜優惠！順德菜屬粵菜中的廣府菜系，亦是廣府粵菜的重要發源地之一。順德菜以豐富多樣的製作物料著稱，圍爐聚寶盤菜($9,48/六位用，原價$1,548)，當中包括鮑魚、海參、魚膠、金蠔等名貴食材，食盡山珍海味，真材實料。
兌換日期：2024年12月1日 至12月31日
兌換時段：14:00 - 18:00
地址：香港銅鑼灣糖街31號Sugar+16樓
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