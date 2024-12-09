盆菜優惠2024｜精選全港冬至盆菜 早鳥優惠6折起/送$800現金券/免運費 (持續更新)

2024冬至盆菜推介！今年冬至日期是12月21日，又是一家人團聚吃盆菜慶祝的時候。不少餐廳及酒店都已經推出多款冬至盆菜，早鳥優惠更低至6折起，更有優惠推出歎盆菜再送800現金券或叉燒禮盒，非常抵食。以下為讀者精選了全港各大酒店、餐廳及連鎖店的盆菜推介，即睇詳請。

銷售期：2024年11月12日至2024年12月8日 換領日期：2024年12月1日至 2024年12月19日 換領地點: 美心MX分店(不適用於大會堂、大學站、西九高鐵站及機場中場分店）、德福美心Food² 及南昌美心Food²

今年美心MX推出「四喜鮑魚盆菜」($538/四位用，原價$818)，食材包括原隻蠔皇鮑魚、原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦等精美食材各四件，配搭其他豐富食材，營造份量合適、層次豐富的小型盛宴，為小家庭聚會做足溫馨準備。

最後預約日期：2024年12 月19日 (下午5時之前) 盆菜取貨日期：2024年12 月13日至12月26日 (下午3時至下午8時) 自選門市分店包括：指定一粥麵分店（ 按此查看 ）

今年冬至，一粥麵推出「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」($1,188/六人用)包括：十頭鮑魚(6隻)、原粒瑤柱(6粒)、原條海參(6條)、滑溜花膠(6件)、韓國蠔豉(6隻) 、原隻大蝦(8隻) 、花菇(8隻) 、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等食材。 連紅燒花膠肉絲素翅4磅 及 糯米飯2磅 送鹽焗雞 (1隻)、可口可樂 (6罐)、$100電子優惠券！

冬至盆菜推介｜一粥麵「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」 + 送鹽焗雞及 6 罐可口可樂 + 送 $100 優惠券

冬至盆菜推介｜一粥麵「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」 + 送鹽焗雞及 6 罐可口可樂 + 送 $100 優惠券

冬至盆菜推介｜一粥麵「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」 + 送鹽焗雞及 6 罐可口可樂 + 送 $100 優惠券

冬至盆菜推介｜一粥麵「冬至鮑魚佛跳牆盆菜」+送鹽焗雞及6罐可口可樂+送$100優惠券

冬至盆菜推介｜十里洋場及家上海「淮揚豐味盆菜」 9 折優惠 + 送 $800 餐飲及購物現金禮券

十里洋場及家上海推出「淮揚豐味盆菜」($1,838/六位用，原價$2,038)，來自揚州的主廚將淮揚菜味道精髓匯聚於粵式傳統盆菜，嚴選珍貴食材如六頭鮑魚、花膠、海參、大蝦等，加入淮揚風味的鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、上海年糕，以及節慶食品髮菜、蠔豉、珍味福袋等多款食材，配以悉心烹調香稠濃郁的秘製鮑魚汁，矜貴矚目份量十足。

淮揚豐味盆菜以玫瑰金色十二吋不銹鋼煲盛載，配上全透明玻璃蓋，美觀耐用，明火或電磁爐皆宜。

凡購買盆菜可獲贈 $600餐飲及購物現金禮券，於集團旗下所有餐廳用膳及選購指定美饌產品，均可享有不同優惠。

開售日期：即日起至2025年2月12日

換領日期：2024年12月13日起至2025年2月12日

換領地點：十里洋場/ 家上海

除了9折優惠外，更有送貨服務，香港地區送貨服務只適用於商業地址及住宅地址，東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外。

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