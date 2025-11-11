盆菜推介｜太興全新2款豪華盆菜 鮮製足料 21款鮑參花膠食材 12位用人均低至$146

太興盆菜質素一向有保證，須於3日前於網上或電話預訂，每日由本地太興工場新鮮即製，送貨前兩小時方製成出品，送到客人手上時依然溫暖。太興今年分別推出2款豪華盆菜，同樣齊集名貴海味食材，分別有19品的極品鮑魚開心大盆菜和21品的極品鮑參花膠至尊盆菜，滿足大家不同人數和需要！

極品鮑魚開心大盆菜(12位用)低至HK$1,750(原價HK$2,480)，包括19款精選珍饌，重點有極品鮑魚開心大盆菜以12隻原隻蠔皇鮑魚及12個原粒瑤柱蠔豉福袋，再搭配五星級燒肉、燒鵝、桶子油雞及12隻鮮甜大蝦，濃郁又滋味。加上紅炆花菇、五香芋頭、南乳豬手、雲耳等傳統食材，結合健康的素鴨、家鄉鯪魚餅及秘製豬皮，層次豐富，清甜蘿蔔更添清新口感！

極品鮑參花膠至尊盆菜(8-10位用)低至HK$1,850(原價HK$2,580)，內有21款頂級珍饌，如滋補養身的蠔皇海參及嫩滑紅炆花膠、8隻原隻蠔皇鮑魚、8個原粒瑤柱蠔豉福袋等，配以五星級燒肉、燒鵝、桶子油雞及鮮甜大蝦，奢華滋味一樣好吸引。紅炆花菇、五香芋頭、南乳豬手、雲耳、紅燒鮑菇、健康素鴨、家鄉鯪魚餅、秘製豬皮及清甜蘿蔔，豐盛而滿足！