益力多飲法知多啲 成排飲/咬屁股/當冰條食你試過未？日本益力多公司建議正確飲法係⋯⋯

益力多究竟應該點飲先係最正宗？有網民於Facebook群組「90年代回憶」貼文，分享益力多的不同飲法，引起網友熱烈討論，各種飲法出人意表，令人「眼界大開」，更有日本媒體於去年查詢過益力多公司正確飲法。讀者們，你又試過幾多益力多飲法呢？

網民討論益力多不同飲法

有網民於Facebook群組「90年代回憶」貼文分享益力多各種飲法，包括熟悉的戳洞式和掀蓋式，還有一些如咬屁股式、逐一滿足排列式等，引來不少網友共鳴，更有網友數出不少出人意表的飲法，例如雪到結冰慢慢飲、也有人當冰條食等等，令人「眼界大開」。

有網友分享養樂多（台灣叫法，港為「益力多」）不同飲法（圖：[email protected]年代回憶）

咬屁股式的原因是因為底部最甜最多精華？

雪到結冰慢慢食

當雪條食

雪條式食法有不少追隨者

用針孔拮穿式

日本公司建議正確益力多飲法

有日本媒體去年查詢了日本的益力多公司，公司建議顧客使用「撕開」的方法，但在撕之前，要首先掀開錫紙蓋所有「綑邊」，弄成一個平面後才撕，這樣蓋子就很容易撕掉了。相反，益力多公司不太建議用「戳洞」方式，如果戳不好的話，舌頭和手指就很容易被錫紙邊刮傷了。

咬屁股式（圖：ETtoday新聞雲）

正確飲法為要首先掀開錫紙蓋所有「綑邊」，變成一個平面後才撕掉喝（圖：[email protected]益力多 Hong Kong Yakult Co Ltd）

原文刊登於 Yahoo Food