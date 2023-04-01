盤點高鐵沿線三大熱門城市 長沙武漢廈門打卡美食

盤點高鐵出發高鐵沿線三大熱門城市 這些美食必打卡

廣深港高鐵香港段由4月1日(今日)起，開通跨省列車，直達北京、上海、長沙、廈門等城市。適逢復活節假期，大家是否有計劃搭高鐵去內地旅遊？今天就來盤點一下，高鐵3至4小時可達的三大熱門目的地：長沙、武漢和廈門的美食，以及值得打卡的網紅餐廳。

高鐵沿線美食｜最熱門網紅城市長沙：挑戰爆辣鮮香 湖南長沙近年來從眾多城市中脫穎而出，可以說已經成為全國最熱門的網紅城市。發達的休閒娛樂業，加上貼地的市井氛圍，吸引大批來自全國各地的遊客。

必試香辣風味 湖南人愛好吃辣名聲在外，到長沙遊玩必定要試一試當地的香辣風味。長沙口味蝦加入紫蘇葉，擁有獨特香氣；全身黑色、外焦里嫩的長沙臭豆腐，浸在鮮香鹹辣的調味汁當中，聞起來臭、吃起來香，令人上癮；另外，湖南米粉更是在長沙不可錯過的美食。

廣州深圳均設分店的文和友 長沙這樣的網紅城市，自然是有不少網紅餐廳。當中在近年比較熱門的，就包括已經走出長沙，開到廣州和深圳的文和友。

一盞燈和笨蘿蔔 另外，長沙比較出名的兩間網紅湘菜館，就有一盞燈和笨蘿蔔瀏陽菜館。笨蘿蔔的環境市井氣息濃厚，性價比較高；一盞燈則在辣度上十分突出，愛吃辣的話不妨去挑戰一下！

茶顏悅色安慰味蕾 吃完重口味的湘菜，該來一杯奶茶安慰一下受刺激的味蕾，這時候就可以去打卡遍布長沙大街小巷的奶茶店茶顏悅色。

高鐵沿線美食｜早餐之都武漢：體驗「碳水爆炸」的快樂 由香港去長沙的同一班高鐵，在長沙之後還有另一個熱門目的地，就是湖北武漢。武漢美食的兩大關鍵詞，無疑是由「碳水」和「過早」組成。「過早」其實就是當地人對吃早餐的說法，而且武漢人過早還有「必備技能」——邊走邊吃。武漢的早餐種類眾多，價格便宜，而且以碳水為主。例如熱乾麵、油餅包燒賣、糯米包油條、苕面窩（即油炸番薯粒）、三鮮豆皮等等，令武漢獲得「中國碳水之都」的名號。 想要快速嘗遍武漢的各式早餐，可以去美食雲集的戶部巷、糧道街、瑞安街打卡。比較出名的店舖則有趙師傅油餅包燒賣、蔡林記等，大多是風格樸素的街邊小店。

高鐵沿線美食｜古早風味廈門 感受文藝慢時光 除了途徑武漢、長沙的這條高鐵線路之外，另一個車程在5小時以內的熱門目的地，還有廈門。香港西九龍出發去廈門的高鐵目前有四個時間的班次，相比之下比去長沙、武漢的班次選擇更多。廈門可說是比較早火起來的網紅旅遊城市，特色美食眾多，例如沙茶麵、土筍凍、海蠣煎、花生湯。說起廈門的沙茶面哪裏最好吃，人氣較旺的包括烏糖沙茶麵和四里沙茶面。當中，四里沙茶面老店位於廈門湖濱四里菜市場，相對來說遊客比較少。

打卡買手信推介：吉治百貨 如果想要體驗老廈門風情，又拍些好看的照片，還順便買手信，那麼在當地人常去的知名市場八市的入口附近，就有間吉治百貨，是不可錯過的選擇。裏面擺放不少古早物件，充滿懷舊風情，店裏還有一隻叫做「肉鬆」的可愛網紅貓。