盤點14款Starbucks冬日美食 限定必搶星巴克夾公仔機 超濃厚海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡

Starbucks14款冬日美食限定登場

星巴克為大家呈獻14款冬日限定美食，必食暖笠笠的忌廉番茄肉醬貝殼粉與燒牛肉配紅莓醬德式貝果三文治，香氣誘人，絕對是午餐或周末打卡之選。 甜品迷也有多款甜蜜選擇，包括夢幻甜美的紅絲絨聖誕草莓蛋糕、煙韌軟熟的抹茶麻糬鬆餅、可愛又應節的薑餅人曲奇、香脆滋味的堅果撻、外脆內軟的紅絲絨麻薯曲奇以及造型趣緻的開心果聖誕樹，款式應有盡有，令人眼花繚亂！最後不妨以香甜柔滑冧酒提子麵包布甸配雲尼拿汁作結，或來一杯清新沁爽的紅苺蘋果乳酪杯，為冬日注入滿滿活力。

特飲方面，人氣栗子燕麥咖啡系列強勢登場，包括栗子燕麥拿鐵及栗子燕麥忌廉星冰樂，融合堅果燕麥與黃金烘焙特濃咖啡香，倍添栗子的溫柔甜香，暖心又治癒。 驚喜推薦海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡，香濃濃縮與柔滑燕麥奶甜鹹交織，口感層次豐富，再灑上香脆開心果碎，開心果控絕不能錯過！