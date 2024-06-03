盤點2024夏季彩妝新品：PAUL & JOE美甲套裝、NARS升級胭脂、Dior新眼妝

踏入夏季，各個品牌都推出全新化妝品系列，無論是令雙眸顯得炯然圓大的眼妝、打造迷人好氣息的胭脂，還是為指甲塑造獨特的風格的美甲產品，相信都會令各位女生心動！ 2024 夏季彩妝新品推介｜ Dior 眼妝系列 Dior新推出一系列眼妝，細膩而優雅地妝點雙眸。首推豐彩精華4D睫毛修護底霜，除了塑造濃密、捲曲、分明的睫毛外，更帶來纖長效果。霜狀質感能舒適地覆蓋每根睫毛，提升睫毛液的美睫效果；亦可在晚間作為睫毛護養液單獨使用。全新斜角刷頭設計，為每根睫毛裹上輕盈薄膜。

單色眼影亦經過重新設計，採用妝效持久的全新霜狀粉末質感，可用指尖或化妝掃塗抹及暈開，輕鬆直接地上妝。20款新色由Dior衣櫥中擷取靈感，提供柔和低調以至亮麗大膽的色彩選擇，並備有閃爍、緞光、金屬及啞緻4款妝效。加上具防水效能的持久眼線筆，全新的可伸縮筆尖設計，能輕易滑過眼瞼，勾勒深邃線條。

2024 夏季彩妝新品推介｜ NARS 升級胭脂 NARS為經典胭脂注入升級配方，推出全新胭脂系列，共有20款全新和既有的熱賣色調，包括熱銷的Orgasm、Deep Throat、Sex Appeal等，並有啞光、緞光和珠光質地可選。由極具挑逗的粉紅色調到迷人的珊瑚色調，再到充滿活力的紅色等，可以隨心情場合，展現不同的面紅心跳的時刻。 全新的胭脂使用Pure Pigment Blend純淨色料混合技術，結合多種創新天然萃取及礦物色料混合配方，實現高效的原色顯色度，長效持妝，妝感輕盈舒適。質地絲滑細緻，容易推開和暈染，同時能柔化瑕疵，展現紅潤氣息。

2024 夏季彩妝新品推介｜ PAUL & JOE 夏日美甲 PAUL & JOE於今個夏天推出可愛度爆燈的美甲套裝、美甲貼紙及限定印花唇膏，全部都有品牌標誌性的貓咪圖案。美甲套裝包括美甲軟枕、指甲修護油及兩款指甲銼，正面和背面都印有品牌經典圖案。再加上指甲貼紙，加入標誌性菊花、設計師Sophie的愛貓Gipsy及Nounette，還有盛開的美麗花朵，為指甲帶來精緻裝飾，創作出與眾不同的甲妝。

2024 夏季彩妝新品推介｜ TOM FORD SOLEIL SUMMER 2024 系列 TOM FORD BEAUTY新出限量特別版SOLEIL SUMMER 2024系列，靈感來自當陽光照耀在清澈海水上時，水面泛起的陣陣粼光，系列包括唇釉、唇膏、眼影及高光修容，以閃亮清新的妝容效果，為肌膚添上透亮光彩。 系列重點包括全新LIQUID LIP BLUSH，標誌性的LIP BLUSH首次以唇釉形式亮相，這款鏡面唇釉是一款高效保濕的透明潤唇膏，蘊含荷荷巴油和向日葵籽油，塗上唇後會根據每個人的皮膚PH值轉換色彩，令唇色更個人化。另一款唇膏ULTRA-SHINE LIP COLOR，用上特別研製的輕盈唇部配方，並具潤唇功效，結合唇彩的閃耀光澤以及潤唇膏的豐潤，4種豐富色調為雙唇蓋上幼滑誘人的色澤。

SOLEIL EYE COLOR QUAD $825、SOLEIL LIQUID LIP BLUSH $505、SOLEIL GLOW HIGHLIGHTER $730

4色眼影盤包括璀璨陽光下閃耀的古銅色和霧褐色色調，搭配溫暖的香草色和深茶色閃粉。款質地如絲般柔滑的微閃眼影，可疊加出大地色系眼妝，再以透亮的翠綠及香草色亮粉作點綴，讓人聯想起晶瑩剔透的島嶼海水。最後以絲滑亮麗的膏狀高光粉，為肌膚增添如陽光照耀般的透亮效果，賦予肌膚健康光澤，粉質輕盈細滑，全面提升輪廓立體感。